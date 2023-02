Lyt til artiklen

Som den første nogensinde er 19 måneder gamle Teddi Shaw med succes blevet behandlet for den dødelige genetiske sygdom metakromatisk leukodystrofi (MLD).

Behandlingen, der med en pris på 2,8 millioner pund, er den dyreste i Europa, hedder Libmeldy og korrigerer den underliggende genetiske fejl, der forårsager MLD, skriver Sky News.

Men selvom lille Teddi nu er fri af sygdommen, hvor den forventede levetid er fem til otte år, er alt ikke fryd og gammen hos den britiske familie. Tværtimod.

Teddis treårige søster, Nala, har nemlig ligeledes metakromatisk leukodystrofi. Men modsat sin søster står hun ikke til at redde.

Det skyldes, at behandling skulle være startet før den irreversible skade, sygdommen forårsager, udvikler sig for langt.

»At få at vide, at Nala ikke var berettiget til nogen behandling, ville fortsætte med at miste alle funktioner og dø ekstremt ung, var det mest hjerteskærende og sværeste at kapere,« fortæller pigernes mor, Ally til Sky News og tilføjer:

»Men blandt smerten var der håb for Teddi. Vi er ekstremt privilegerede, at hun er det første barn, der modtager behandlingen og taknemmelige for, at hun har muligheden for at leve et langt og forhåbentlig normalt liv.«

Teddi blev, i samarbejde med Manchester's Center for Genomic Medicine på Saint Mary's Hospital, behandlet på Royal Manchester Children's Hospital.

Det er det eneste hospital i Storbritannien, der tilbyder behandlingen – og et af blot fem europæiske steder.