I april mistede hun statsministerposten, og nu er ægteskabet så også røget.

2023 har været op ad bakke for Finlands afgåede statsminister, Socialdemokraten Sanna Marin.

På Instagram fortæller hun, at hun sammen med sin mand Markus Räikkönen har søgt om skilsmisse. Det skriver Yle, der er Finlands svar på DR.

Parret har en datter, der blev født i 2018.

Sanna Marin blev gift med Markus Raikkonen ved den finske statsministers officielle bolig, Kesaranta, i Helsinki. Foto: LEHTIKUVA/Scanpix

'Vi har søgt om skilsmisse sammen. Vi er taknemmelige for 19 år sammen og vores elskede datter. Vi er stadig bedste venner, tæt på hinanden og kærlige forældre. Vi vil fortsat bruge tid sammen som familie og med hinanden,' skriver Marin på Instagram.

Her opfordrer hun også til, at man respekterer parrets privatliv, samt at de ikke har flere kommentarer.

Parret blev gift i 2020.

Sanna Marin blev verdenskendt i 2019, da hun blev udnævnt til statsminister. Med sine 34 år var hun verdens yngste statsminister.

I 2022 gik hendes navn igen verden rundt, men denne gang var historien knap så positiv. På en video kunne man se den finske regeringsleder danse sammen med nogle venner. I baggrunden kunne man høre personer råbe ‘Pulverklubben’.

Flere finske medier opfattede det som en henvisning til kokain.

Hun tog efterfølgende en narkotest, der var negativ.

»Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig,« sagde hun efterfølgende ifølge Ritzau.

Den afgåede finske statsminister Sanna Marin skal skilles. Foto: HEIKKI SAUKKOMAA/Scanpix

Hun mistede statsministerposten ved valget i april i år. Socialdemokratiet gik ellers et par procentpoint frem, men de borgerlige gik mere frem, mens hendes koalitionspartnere gik tilbage.