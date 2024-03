En ny rapport kalder sidste års temperature for de højeste i moderne tid.

Hedebølger, oversvømmelser, tørke og skovbrande rundt om på kloden betød »elendighed og kaos« skriver Verdens Meteorologiske Organisation, der er dog et lille håb.

Det skriver Sky News.

Rapporten der udkom tirsdag kaldes 'State of the Global Climate,' og heri kan man blandt andet læse, at klimaødelæggelser alene har kostet verdenssamfundet mange milliarder kroner.

Temperaturerne steg sidste år med 1,45 grader over temperaturen i den førindustrielle tid.

»En stigning på to grader i forhold til temperaturen i den førindustrielle tid vil få alvorlige konsekvenser for naturen og menneskers sundhed og trivsel,« skriver Europa Kommissionen på sin hjemmeside for klimaforandringer.

I rapporten kan man dog også læse, at der er et lille håb.

Man skriver nemlig, at det går godt med udrulning af vedvarende energi. Hvilket ifølge rapporten giver et lille håb for, at man kan undgå de værste konsekvenser af global opvarmning.

På Antarktis slog man også rekord sidste år.

Her smeltede isen langs de antarktiske kyster så meget mere end året før. At differencen svarer til Frankrig og Tysklands samlede areal.

Til slut kan man læse, at hastigheden hvorved havene stiger er mere end fordoblet de seneste ti år.