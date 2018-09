Restauranten 'The Broker' i Oslo har en klar besked til de svenske turister som besøger Norge - Stemmer du Sverigedemokraterne (SD), så find et andet sted at spise, skriver Netavisen.no.

“Dem som ved hvad SD er, forstår budskabet. Dem som er norske forstår det måske ikke,” siger restaurantens daglige leder, Kristin Dahle, til rights.no som først omtalte sagen.

Skiltet, som restauranten havde stående ved indgangen, sagde ‘Svensk? Vil du stemme SD? Gå videre. The Broker elsker alle (hjerte)’.

Restauranten har efterfølgende modtaget en del dårlige anmeldelser på deres Facebook-side, hvor de er blevet anklaget for at være racistiske.

Der er også blevet kommenteret på dobbeltmoralen i, at The Broker skriver de ikke vil servere for Sverigedemokrater og derefter skriver, at de elsker alle.

Det svenske indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterne, fik i 2006 2,9 procent af stemmerne. Nu står de til at få 20 procent ved det kommende valg.

På trods af, at de andre partier i Sverige nærmest har boykottet Sverigedemokraterne, så har partiet fået ryddet ud i racismen i deres program og deres retorik.

Partiet havde tidligere en åbenlys rascistisk tone, men de er nu blevet mere stuerene, hvilket har gjort at partiets vælgertal ligger på cirka 1,2 millioner.