»Den kom ud af det blå. Men det skete. Man er bare nødt til at forholde sig til det.«

Sådan lyder det fra en kvinde, hvis mand lørdag blev dræbt af to hajer i Australien. Det skriver Express.

Britiske Paul Millachip svømmede sig en tur ved Port Beach i Perth, ligesom han og hans kone havde gjort det to til tre gange om ugen.

Men lørdag endte det helt galt, da to hajer angreb ham.

»Den var stor, og det lignede en hvidhaj.«

Sådan fortalte et vidne til The West Australian newspaper om den ene af hajerne.

En gruppe drenge sejlede i en jolle ved siden af, da manden blev angrebet.

Drengene forsøgte at advare andre badegæster til at gå op ad vandet.

Det var ved Port Beach i North Fremantle på den australske vestkyst, at manden blev angrebet af de to hajer. Foto: RICHARD WAINWRIGHT Vis mere Det var ved Port Beach i North Fremantle på den australske vestkyst, at manden blev angrebet af de to hajer. Foto: RICHARD WAINWRIGHT

Paul Millachips kone var angiveligt inden for i et omklædningsrum, da hendes mand blev angrebet.

Hun fortæller, at han den dag skulle svømme en kilometer.

»Han døde, mens han gjorde, hvad han elskede mest.«

Hun har haft svært ved at forstå, hvad der er sket. Men selvom hun har mistet sin mand, er hun glad for, at der ikke var flere, der kom til skade.

»En særlig tak til de unge fyre i båden for, hvad de gjorde under det, der må have været den mest frygtindgydende oplevelse for dem. Mine tanker går ud til dem,« siger hun.

Efter angrebene blev der igangsat en eftersøgning både over og under vandet. Eftersøgningen gav dog ingen resultater.

Det eneste spor tilbage efter Paul Millachip var hans svømmebriller.