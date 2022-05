'Fantastisk', 'moderne', sofistikeret' og 'prisbelønnet'.

Det er blot nogle af de ord, som Londons mest romantiske restaurant, Clos Maggiore, markedsfører sig på, på deres hjemmeside.

Men selvom restauranten både kan bryste sig af at være prisbelønnet og servere fantastisk mad, var det dog ikke dette, som fødevarestyrelsen i England bed mærke i under et kontrolbesøg tilbage i februar.

I stedet lød ordene på 'risiko for fødevareforurening' og 'museeksrementer', skriver BBC.

Under kontrolbesøget kunne de udsendte fra styrelsen nemlig konstatere, at der var museekskrementer på gulvet i køkkenet og i restaurantens lagerrum.

Herudover benyttede den romantiske restaurant sig også af nedslidte skærebrætter og dårlige rengøringsmetoder, hvilket udløste én ud af fem stjerner i hygiejnevurdering.

Inspektøren hæftede sig således ved, at der var risiko for fødevareforuening, fordi personalet havde vakuumpakket rå fisk med den samme maskine, som blev brugt til færdigtilberedt mad.

»Der er en betydelig risiko for krydskontaminering med sygdomsfremkaldende bakterier i rå mad, hvis den samme vakuumpakkemaskine bruges til at behandle rå og spiseklare fødevarer,« stod der i rapporten.

Efter besøget udtalte en talsmand fra Clos Maggiore, at restauranten nu har ændret deres retningslinjer, og at en skadedyrsbekæmper ikke har fundet yderligere tegn på mus.

Clos Maggiore er flere gange blevet beskrevet som Londons mest romantiske restaurant grundet dens blomsterudsmykning og hyggelige interiør.