Skal du på bilferie denne sommer? Så gælder det om at være opmærksom på nogle helt særlige bilister på turen.

På de europæiske veje kan man nemlig risikere at møde en stor mængde bilister, der ikke kan finde ud af at overholde færdselsreglerne.

Sådan lyder det i hvert fald i en ny undersøgelse om kørevaner, der er udført af IPSOS, ifølge CNN.

I undersøgelsen, hvor IPSOS har adspurgt 12.400 europæere om kørevaner, fremgår det, at 79 procent har en negativ holdning omkring deres medbilisters kørsel.

Men der var dog særligt ét land, der skilte sig ud i undersøgelsen.

91 procent af de adspurgte fra Grækenland forholdte sig nemlig ekstra kritisk over for andre landes kørevaner og overholdelse af regler. Modsat hertil var de mindst dømmende fra Spanien og Storbritannien.

Men når det så er sagt, var det da også Grækenland, der scorede flest på point, når man ser på, hvilket land der udviser mest uacceptabel adfærd på landets egne veje.

Her indrømmede godt 77 procent, at de foretager opkald under kørslen, mens 83 procent svarede, at de anvender deres smartphone ved rattet.

Ser man på kategorien 'farlig kørsel' lå Grækenland også i top.

En tredjedel af grækerne svarede nemlig, at de enten havde kørt for stærkt, kørt over for rødt eller ikke holdte tilstrækkelig afstand til forankørende.

Så selvom de græske chauffører var den befolkningsgruppe, som var mest skeptiske over for andre, var det samtidig det land, der indrømmede flest regelbrud.