En voldsom snestorm er på vej mod delstaten New York i USA og forventes at ramme klokken 20 lokal tid mandag aften.

Prognoserne, som også forudser udbredte strømafbrydelser som følge af blæsten og snemængderne, får nu statens guvernør, Kathy Hochul, til at erklære undtagelsestilstand.

Stormen forventes at vare helt indtil onsdag, og det centrale New York, Mid-Hudson, Mohawk Valley og North Country-regionerne kan forvente at få helt op til to meter sne.

Tirsdag forventes der vindstød på op til 72 kilometer i timen.

»Mit team er i konstant kontakt med lokale embedsmænd, og vi har aktiveret Nationalgarden for at hjælpe med nødberedskab. Denne storm vil skabe farlige vejforhold indtil onsdag morgen, og jeg opfordrer New Yorkere i de berørte regioner for at blive hjemme og undgå unødvendige rejser for at tillade sneplovene at gøre deres arbejde,« lød det fra guvernøren på et pressemøde.

Det er den kraftige storm og de massive snemængder, som forventes at rive træer og elledninger ned og dermed føre til strømafbrydelser.

Statens nødberedskab står klar med en lang række ressourcer, der skal hjælpe de borgere, som eventuelt kommer i problemer.

Heriblandt 1489 generatorer, 9641 tæpper, 11.220 puder, 552.260 flasker og dåser med vand og meget, meget mere.