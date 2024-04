Han var egentlig på vej til svømmehallen med sin 12-årige søn.

Men i en gangtunnel endte et helt tilfældigt møde med en ungdomsbande fatalt for 39-årige Mikael.

Sagen har rystet Sverige, som ellers har set den ene grusomme volds- og drabssag efter den anden de seneste år. En udvikling, der især er drevet af bandemiljøet.

Da Mikael og hans søn kørte igennem tunnelen onsdag aften råbte en gruppe unge mænd grimme ting efter dem.

Far og søn cyklede kort videre, inden 39-årige Mikael vendte om for at sige fra overfor den unge gruppe fyre.

Hvad der herefter skete står ikke helt klart, men Mikael, som oprindeligt er fra Polen, kom i klammeri med gruppen og endte med at blive skudt i hovedet for øjnene af sin egen dreng.

Ingen er foreløbig anholdt i sagen, som fandt sted i Stockholm-forstaden Skärholmen.

»Alle politifolk, vi har truffet, spørger, om han har nogen tilknytning til kriminalitet. Absolut ikke. Helt uskyldig. Det eneste, han levede for, var sin søn,« siger den dræbtes svoger, Elias, til SVT.

Torsdag aften blev der afholdt en mindehøjtidelighed for Mikael på torvet i Skärholmen. Her deltog Mikaels søster Aneta.

»Det føles som ét stort skuespil. Som en scene vi spiller, og så går vi hjem og alt vil være som det plejer. Jeg har ikke taget det ind endnu,« siger hun til Aftonbladet.

Ved hendes side står veninden Susanne, som på egen krop også har mærket konsekvenserne af den voldsspiral, der hærger Sverige.

I 2020 blev hendes 12-årige datter Adriana ramt af en kugle fra et bandeskyderi ved en McDonald's. Skyderiet kostede den unge pige livet.

»Det er forfærdeligt. Jeg kan ikke fatte, at jeg står her med min bedste ven, som har været en kæmpe støtte for mig i de sidste fire år. Nu står jeg her som en trøst for hende,« siger Susanne til Aftonbladet.

Mange højtstående svenske politikere mødte også op i Skärholmen. Heriblandt statsminister Ulf Kristersson og oppositionsleder og tidligere statsminister Magdalena Andersson.

Frustrationerne fra den efterladte familie fik sidstnævnte at føle, da hun mødte Mikaels sørgende søster Aneta.

»Vi var til debatten, hvor Adrianas mor spurgte, hvad du ville gøre ved volden. Hvad skete der efter debatten, da kameraerne blev slukket? Du tog ikke kontakt til hende. Du beklagede ingenting. Du viste ingen følelser. Hvornår var det her, et år siden? Og nu er min bror død. Men kameraerne er vigtigere, så jeg vil lade jer være i fred, værsgo,« lød svadaen fra Aneta mod den tidligere svenske statsminister.

Den nuværende svenske statsminister, Ulf Kristersson, har kaldt episoden »ubeskrivelig hensynsløs og grusom.«

Skyderiet er det tredje i Stockholm forstaden på kort tid. Ulf Kristersson lovede torsdag handling.

»Det beviser, at det vil fortsætte, indtil vi stopper det. Enten tager staten kontrollen tilbage med lovgivning, eller også giver vi op. Jeg har besluttet, at vi tager kontrollen tilbage, og vi vil implementere lovgivning, som vi aldrig har set i Sverige før,« sagde Ulf Kristersson torsdag.