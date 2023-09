22. maj i 1999 rystede et tredobbelt mord hele Norge.

Sidenhen har det været en af de mest omtalte drabsager i norsk retshistorie. Og nu er der nyt.

Sagen omhandler den gang 47-årige Anne Orderud Paust, hendes mor, 84-årige Marie Orderud og hendes far, 81-årige Kristian Orderud, blev fundet skudt og dræbt på deres landejendom.

Sammen med det der gik forud for mordene, så fik hændelsen 'ekstremt høj prioritet' hos Oslo-politiet og medierne dækkede det massivt.

Det hele startede 17. juli 1998, da den norske forsvarsministers personlige sekretær, Anne Orderud Paust, var på vej til arbejde i Forsvarsministeriet.

Her opdagede hun en ladning med 500 gram sprængstof under sin bil.

Dette er dynamitstangen, som man fandt under bilen. Man har nu fundet nye dna-beviser på den sorte tape. Foto: Norsk Politi Vis mere Dette er dynamitstangen, som man fandt under bilen. Man har nu fundet nye dna-beviser på den sorte tape. Foto: Norsk Politi

En måned efter, 12. august, udtalte hendes mand Per Paust, en højtstående embedsmand i Udenrigsministeriet, at der havde været et forsøg på at antænde en propan-gastank ved trappeopgangen i deres lejlighed i Oslo.

Han opdagede den fem kilo tunge tank med en åben ventil uden for døren, som var overhældt med benzin.

Embedsmænd fra brandvæsenet hævdede, at hele bygningen nemt kunne være blevet »sprængt fra hinanden.«

Intet skete herefter i seks måneder.

Per og Anne Paust tilbragte derefter et par måneder i New York City, hvor Per arbejdede som midlertidig generalkonsul.

Familien vendte fredeligt tilbage til Norge i januar 1999.

Men omkring 15. maj ringede en anonym person og advarede myndighederne om, at Anne Paust og hendes forældre ville blive myrdet.

Trods omfattende eftersøgninger blev opkalderen aldrig fundet, og en uge senere blev de samme personer fundet skudt.

Tilbage stod fire mistænkte. Alle med relation til de dræbte, men uden et klart motiv.

Der er tale om Anne Orderud Pausts bror Per Kristian Orderud, hans hustru Veronica Orderud, Veronica Orderuds halvsøster Kristin Kirkemo og hendes tidligere samlever Lars Grønnerød.

De blev dømt ved en senere retssag uden et klart motiv.

De andre fik hhv. 21 og 18 års fængsel, men Kristin Kirkemo blev idømt 16 års fængsel, og nu kan der være nye anklager på vej til halvsøsteren.

Norsk politi har nemlig modtaget nye dna-matches på de sorte tape-stykker, som sad på sprængstoffet under Anne Orderud Paust bil.

Beviserne peger mod Kristin Kirkemo.

Det bekræfter statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatur over for VG.



»Genoptagelses-kommissionen har foretaget en omfattende gennemgang af beslaglæggelser i sagen, og har fået foretaget nye dna-undersøgelser på dette materiale,« siger statsadvokat Henriksbø til VG.

»Resultaterne er nu inde, og det viser sig, at Kristin Kirkemos dna er fundet på nogle stykker tape, der blev brugt til at fastgøre en dynamitpind under Anne Orderud Pausts bil.«

Statsadvokaten mener, at dna-fundet styrker anklagemyndighedens teori om, at Kristin Kirkemo var involveret i attentatet mod Anne Orderud Paust, skriver avisen.

Kirkemo blev tiltalt efter omstændighederne og blev først dømt herfor i landsretten, men frifundet i ankeretten.

Det er advokat Vegard Aaløkken, der repræsenterer Kirkemo i forbindelse med, at genåbningskommissionen behandler begæringen om genoptagelse.

»Jeg har ingen kommentarer til den undersøgelse,« siger advokat Vegard Aaløkken, der repræsenterer Kristin Kirkemo.

»Kirkemo er færdig med sagen. Vil lægge det her bag sig og har taget sin straf,« siger Aaløkken.