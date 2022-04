Stuvet godt sammen under jorden gemmer ukrainske børn, kvinder og ældre sig.

De omkring tusind civile har ifølge ukrainske meldinger gemt sig det sidste sikre sted i Mariupol. Under jorden i det enorme, gamle Azovstal-stålværk på omkring 11 kvadratkilometer.

Ovenover dem venter omkring 2.500 soldater fra det berygtede Azov-regiment på en sidste kamp mod den russiske hær i Mariupol. Chancerne for overlevelse er små.

Byen er så godt som indtaget af russerne.

De civile har søgt tilflugt under stålværkets tuneller og kældre. Børn, kvinder og ældre, afskåret fra mad, elektricitet og vand.

Det viser en video, som du kan se i toppen af artiklen. Den er blevet delt af Denis Prokopenko, som er leder af Azov-regimentet.

Azov fik international opmærksomhed, efter at Rusland beskyldte kampenheden for at være nynazistisk, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, brugte den påståede nynazistiske indflydelse som et argument for at invadere Ukraine.

I dag er Azov-regimentet – der i øvrigt afviser at være nynazistisk – dog mindst lige så kendt for at holde stand mod den russiske hær.

Modstanden betyder, at Rusland stadig er nødt til at bevare et betydeligt antal soldater i Mariupol, som ellers kunne kæmpe andre steder i Ukraine.

Rundt om stålværket har de russiske tropper gjort ophold, og derfra har de nu ad to omgange givet et ultimatum til soldaterne på stålværket:

'Smid jeres våben, eller I vil dø.'

Ukrainerne fra stålværket rettede ikke ind. Torsdag skulle den russiske præsident ifølge Sky News så have udstedt instrukser om, at der ikke længere er behov for at storme stålværket, fordi russerne hævder, at de har selve Mariupol under kontrol.

Dog skal præsidenten have sagt, at der skal opsættes en blokade ved stålværket, så ikke engang 'en flue' kan passere.

Putin skal samtidig have oplyst, at Rusland garanterer de ukrainske soldaters sikkerhed, når de forlader Azovstal, og at de vil blive behandlet med respekt.