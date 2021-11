Da cheføkonomen for Allianz, Mohamed El-Erian, solgte sine bitcoins i slutningen af 2020, troede han, at han havde gjort en god handel.

Over tre år var værdien steget på en bitcoin fra cirka 20.000 kroner til omtrent 125.000 kroner.

Han var overbevist om, at nu måtte kryptovalutaen have nået sit maksimale.

Men et år senere sidder han tilbage med stor ærgrelse, for nu er den yderst populære kryptovaluta cirka 400.000 kroner værd.

Til det amerikanske medie CNBC deler han nu ud af sine råd om, hvornår man bør investere i kryptovalutaen, der kan være meget svær at regne med.

Han inddeler investorer i tre kategorier. Fundamentalisterne, der investerer med en lang horisont, professionelle investorer, der diversificerer porteføljen og så daytradere, der spekulerer i kursen på daglig basis og med øje for den hurtige gevinst.

»De første to typer er virkeligt stærke fundamenter for markedet på lang sigt.«

Men daytraderne gør det uforudsigeligt, og derfor råder han til, at man venter med at investere, til at de er ude af billedet.

For knap en måned siden nåede kryptovalutaen sin absolutte højde, da den blev solgt for cirka 430.000 kroner. Siden har den slingret op og ned, men analytikere forudser, at den vil fortsætte med at stige på lang sigt.

Det skyldes blandt andre nye bitcoin-baserede fonde, hvor efterspørgslen er så stor, at det presser prisen opad.

Den ustabile kurs på Bitcoin og andre kryptovalutaer har også fået Finanstilsynet til at stemple kryptovaluta som 'Det vilde vesten'. Udstedere af kryptovalutaer er nemlig ikke underlagt lovreguleringer eller tilsyn, og er også uafhængige af stater og banker.

Derfor er forbrugere ikke særligt godt beskyttede.

El-Erian har også opfordret kryptovaluta-industrien til at imødekomme eventuelle reguleringer, så de ikke begår samme fejl, som flere store tech-firmaer har gjort.

De skal forstå, at de bliver til systematisk vigtige elementer i samfundet, afslutter han.