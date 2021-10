Bitcoins bliver lige nu handlet til det højeste nogensinde.

Onsdag aften bragede prisen i vejret og ramte en hidtidig rekord på 67.000 dollar svarende til 428.000 kroner per bitcoin, og prisen forventes at stige endnu mere.

Det fortæller Mikkel Gross-Nielsen, der er stifter og direktør i kryptofonden GL21 Capital, der forvalter investeringer i kryptoindustrien.

»Vi har en klar forventning om, at det vil stige endnu mere. Vi regner med, at prisen vil stige til i hvert fald 100.000 dollar indenfor det næste halve år, og hvor 200.000 heller ikke er ude af spil. På længere sigt forventer vi, at en bitcoin vil koste en million dollar i løbet af fem år,« siger Mikkel Gross-Nielsen.

Bitcoins tog et voldsomt dyk i foråret og faldt med 40 procent.

Blandt andet fordi Kina indførte skrappe restriktioner, hvor de bandlyste miningindustrien, som de ellers var markedsleder på, og samtidig annoncerede topchef i Tesla Elon Musk, at det ikke længere var muligt at bruge bitcoins til at købe Tesla-biler.

Bitcoins bliver løbende skabt af meget avancerede computere, der kræver en enorm kraft og energi, og det er det, som kaldes mining.

Det var blandt andet af hensyn til netop udledningen af CO2, at Kina valgte at sætte en stopper for mining.

Kunne du finde på at investere i bitcoins, hvis du stod overfor at skulle lave en ny investering?

Men nu har prisen på bitcoins altså indhentet det tabte og mere til.

Det er der flere forskellige forklaringer på, fortæller Mikkel Gross-Nielsen.

»Der er rigtigt mange årsager, og der er ikke en enkel forklaring, men det handler blandt andet om, at bitcoins i stigende grad bliver regnet for et sikkert aktiv på linje med guld, og det får store kapitalfonde og virksomheder til at investere,« forklarer kryptofond-direktøren.

Mikkel Gross-Nielsen forklarer, at det er en udvikling, som har været undervejs længe, men helt aktuelt har valutaen også fået et ekstra skub, da det amerikanske finanstilsyn tirsdag godkendte den første børshandlede fond baseret på bitcoin futures.

»Det er en kæmpe blåstempling, og det skaber sikkerhed for andre investorer,« siger Mikkel Gross-Nielsen.

Bitcoins er særlig, fordi der kun findes et begrænset antal af dem.

Nærmere bestemt 21 millioner.

Der kan ikke laves flere, og det gør det til et ekstremt sikkert aktiv i forhold til inflation. På samme måde som guld er det, forklarer Mikkel Gross-Nielsen.

»Det er det eneste aktiv i verden, der har så begrænset en mængde, og det gør det værdifuldt i en tid, hvor vi printer flere penge, end vi nogensinde har gjort før.«

Derfor sælger GL21 Capital heller ikke nogen bitcoins på nuværende tidspunkt, men køber i stedet, fortæller Mikkel Gross-Nielsen.

De første bitcoins blev handlet i 2010, og dengang var prisen omkring 50 øre.

Men selvom prisen er steget markant, så er det ikke for sent at investere i kryptovaluta, fortæller Mikkel Gross-Nielsen.

»Sætningen om, at man er for sent på den, er måske den sætning, man hører mest, når det kommer til kryptomarkedet, men det ville man også have sagt for to år siden, og man vil sikkert sige det samme om to år.«

Han understreger dog også, at bitcoins er en højrisikofyldt investering.

»Som vi så i foråret, er der en ekstrem volatilitet, og prisen kan svinge meget på kort tid. Man skal derfor ikke investere mere, end man kan tåle at tabe. Men en mindre allokering i en større porteføljesammenhæng er en god beskyttelse mod inflation.«