Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rafael Nadal slog tirsdag verdens nummer ét i tennis, Novak Djokovic, ud af French Open.

Men efter sejren var det ikke kun glæde, som fyldte hos den spanske tennisstjerne Rafael Nadal.

For spanieren havde ifølge VG også rettet sit blik mod danske Holger Runes opgør mod norske Casper Ruud.

Kampen mellem de to talenter er sat til at starte klokken 20:45, så hvis du som dansker ønsker at følge med i duellen, skal du muligvis være indstillet på at være rigtig længe oppe. Måske helt ud på nattetimerne.

Rafael Nadal. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere Rafael Nadal. Foto: MARTIN BUREAU

Og det er dét, Nadal er stærkt utilfreds med.

»Det er for sent. Uden tvivl.«

»Jeg forstår den del af branchen, og at tv betaler mange penge, men vi må finde en balance,« siger Rafael Nadal ifølge mediet.

Rafael Nadals eget kvartfinaleopgør mod Novak Djokovic varede fire timer og tolv minutter. Hvis Holger Runes kvartfinale varer lige så lang tid, vil den altså slutte klokken 00:57.

Holger Rune. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Holger Rune. Foto: DYLAN MARTINEZ

Det danske tennistalent Holger Rune har indtil videre blæst alle bagover i French Open. På vejen til kvartfinalen har han på imponerende facon slået modstanderne: Denis Shapovalov, Henri Laaksonen, Hugo Gaston og slutteligt Stefanos Tsitsipas.

På papiret ser det svært ud for Holger Rune, når han skal møde Casper Ruud. De seneste tre indbyrdes opgør har Casper Ruud vundet over Holger Rune. Alle tre gange med 2-0 i sæt.

Hvis Holger Rune alligevel formår at slå Casper Ruud, venter vinderen af kampen mellem Andrej Rubljov og Marin Cilic i semifinalen.

I den anden ende af turneringstræet befinder blandt andet Rafael Nadal sig. Rafael Nadal vil dermed kunne være en potentiel modstander i finalen for Rune, hvis begge når så langt.

Du kan følge kampen mellem Holger Rune og Casper Ruud her på B.T., hvor der bliver liveblogget fra kampen.