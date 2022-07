Lyt til artiklen

Han har haft store problemer med temperamentsudbrud på banen.

Men nu reagerer den danske tennisstjerne Holger Rune.

For Holger Rune har valgt at indlede et samarbejde med mentaltræneren B.S. Christiansen.

Det oplyser tennisspillerens team ifølge Ritzau.

Excited to let you know that I have teamed up with mental coach B.S Christiansen who is very successful in handling the mental aspects in elite sport.

I am confident that this collab can help me fulfil my potential and reach my goals and I look forward to our work together pic.twitter.com/O9YzLDHKR0 — Holger Rune (@holgerrune2003) July 10, 2022

»Jeg er meget glad for at kunne fortælle, at jeg er gået sammen med mentaltræner B.S. Christiansen, som er meget erfaren og succesfuld med at håndtere det mentale aspekter i elitesport.«

»Jeg er overbevist om, at dette samarbejde kan hjælpe mig med at opfylde mit potentiale og nå mine mål, og jeg ser frem til vores arbejde sammen,« skriver Holger Rune på Twitter.

Nyheden om samarbejdet kommer efter en periode, hvor Holger Rune har tiltrukket sig en masse negativ opmærksomhed.

Disse vredesudbrud kan B.S. Christiansen, som både er kendt fra TV, men også som mentaltræner, forhåbentlig hjælpe tennistalentet med.

Holger Rune var særlig på mange danskeres læber, da han råbte: »Forlad, forlad« ud mod publikum, hvor Holger Runes mor, Aneke Rune, sad.

Dette skete efter et opgør mod norske Casper Ruud, hvor nordmanden slog Holger Rune, som tydelig var frusteret. Det kan du læse mere om her.

Efterfølgende har Holger Rune været sløjt spillende under turneringerne Halle Open og Wimbledon, som begge er på græsunderlag.

I begge turneringer udgik danskeren efter første runde, og det betyder, at Holger Rune i skrivende stund ligger på en 29. plads på verdensranglisten.

