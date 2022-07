Lyt til artiklen

Kan du huske dramaet mellem Holger Rune og Casper Ruud efter kvartfinalen ved French Open i starten af juni?

Ellers kan du måske genopleve det hele en gang til.

I januar bekræftede Netflix nemlig, at de havde indgået et samarbejde med de fire grand slam-turneringer, der skal udmønte sig en dokumentarserie, som vil tilbyde seerne et ufiltreret blik på livet i tennisverdenen.

En af deltagerne i serien er den norske verdensstjerne Casper Ruud.

Den danske stjerne Holger Rune har ikke en rolle i serien – men det har han måske alligevel.

For kameraerne fulgte Ruud under French Open, hvor han som bekendt røg i klammeri med Rune.

Ifølge Rune havde Ruud opført sig usportsligt og havde hoverende råbt 'JAAA' til ham, da de var stødt på hinanden i omklædningsrummet efter kampen. Historien blev også bekræftet af Runes mor, Aneke.

Det blev den dog langtfra af Ruud-lejren.

»Det er slet og ret løgn,« lød det først fra Ruuds far, Christian.

»At jeg skulle have gået op og råbt 'JAAA' i ansigtet på ham (Rune, red.), det er virkelig ikke sandt. Det er en stor løgn. Det er skuffende, at han har fortalt det om mig,« sagde Casper Ruud efterfølgende til Eurosport. Du kan se hele klippet øverst i artiklen.

Men sandheden skal måske findes i den nye Netflix-dokumentar.

»Det kan godt være. Nu kan jeg ikke helt huske, hvor der var kameraer, men der var ikke så mange kameraer i omklædningsrummet, hvor Rune påstod, at der skete ting. Hvis kameraerne var der, ville det bevise, at det ikke skete. Så ville du få svar på det. Jeg ved i hvert fald, hvad der skete. Jeg er ikke nervøs, hvis kameraerne har fanget det, siger Ruud til norske VG.

Skænderiet mellem de to skandinaviske rivaler lagde sig, og Ruud afviser også, at han og Rune har talt sammen efter episoden ved French Open.

Begge deltog også ved dette års Wimbledon, der er i gang netop nu. Ruud vandt sin første kamp, mens Rune tabte og dermed er ude af den prestigefyldte turnering.

B.T. var til stede i London, og du kan læse dommen over kampen HER.

Optagelserne til Netflix-serien startede under Australian Open, og bliver produceret af Box to Box Films, der også står bag serien 'Formula 1: Drive to Survive'.