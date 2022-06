Lyt til artiklen

Græsnedturen fortsætter for Holger Rune.

Heller ikke i tredje forsøg lykkedes det den 19-årige dansker at vinde en kamp på græsunderlaget på seniorniveau, da han tabte til amerikanske Marcos Giron i første runde af Wimbledon.

Den danske stjerne fik aldrig for alvor gang i den aggressive og dominerende spillestil, han er kendt for, og derfor måtte han i stedet rejse hjem med et nederlag på 3-6, 5-7, 4-6.

Herunder kan du læse B.T.s dom over danskerens præstation:

Han startede ellers glimrende med vilde server og enorm aggressivitet. Men herefter gik det helt galt. Første sæt var præget af fejl, fejl og flere fejl fra danskeren. Det var ikke mange point, som Giron selv hev hjem. Den danske stjerne fik dog vendt sin store frustration i andet sæt, hvor han var langt mere med i kampen. Men også her gik det galt for den nordsjællandske tenniskomet til sidst.

Herfra var han aldrig tæt på et comeback, mens Marcos Giron spillede med få fejl og sammensatte gode servepartier, som gjorde, at den unge dansker var langt fra at bryde ham. Han er stadig ny på græsset, ham Holger Rune, men vi kan godt tillade os at forvente LANGT mere af ham. Især hvis han vil være verdens bedste, som han selv siger.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Holger Runes værste fjende er lige nu græsunderlaget. Han kan slet ikke finde sig til rette, og med tre nederlag i streg er der lige nu langt fra det eventyr, der opstod på gruset i Paris, og så til det, der er gået hen og er blevet lidt af et mareridt for ham de seneste uger.

'Hvad sker der med ham?', sidder man næsten og tænker, for den sensationelle kvartfinale ved French Open er vendt fuldstændig på hovedet. Ja, han er stadig ung, og det er måske meget heldigt, for han skal bruge en del tid på at få styr på det græs.

'AAAAHHHH', råbte Holger Rune lige pludselig i andet sæt, da vinden og græsset blev for meget for ham. Så højt, at de fleste på anlægget burde have hørt det.

Han var tydelig irriteret på nærmest det hele lige dér. Og her var der så bare et enkelt tidspunkt, hvor han ikke kunne holde det ud længere. Et øjeblik, der stod i ret stor kontrast til første sæt, hvor han kørte en langt mere afdæmpet stil. Vredesudbruddene var faktisk gemt helt væk i store dele af kampen.

Han skal lynhurtigt have overstået græssæsonen, så han kan blive klar til hard court-underlaget efter sommer. For med en plads i top-30 i verden, kræver det nu, at Holger Rune konstant sørger for at hente ranglistepoint, hvis han skal bevare sin plads og drømmen om en kometkarriere direkte mod toppen.

Wimbledon var et bump på vejen. Mon ikke, han allerede er markant bedre næste år.