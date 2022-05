Normalt er de mest kendte til kampe mellem Randers eller AaB typer som Svend Brinkmann eller Søren Sko.

Men der var alligevel ekstra stjernestøv på plads på Randers Stadion i det lidt ligegyldige top 6-drama mellem Randers og AaB.

Det vakte nemlig opsigt, at der ved siden af Emil Riis, den tidligere Randers-bomber, og agent Allan Hvedehave sad en anden tidligere bomber.

Ingen ringere end Liverpool-legenden, Robbie Fowler.

Den 47-årige folkehelt i den røde del af Mersey er i dag arbejdsløs fodboldtræner. Netop i både AaB og Randers er der tradition for engelsk islæt på trænerbænken.

Seneste AaB-besøg i Champions League var under ledelse af Bruce Rioch, mens Randers i to omgange har haft den Fowler-bekendte Colin Todd som træner.

Udover en karriere som spiller og siden manager, har Robbie Fowler også ernæret sig som TV-ekspert. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Udover en karriere som spiller og siden manager, har Robbie Fowler også ernæret sig som TV-ekspert. Foto: PAUL ELLIS

Alligevel vakte det undren at se manden, der fik debut på det engelske landshold som 20-årig til fodbold i Randers.

»Hvorfor ikke? Det er en smuk del af verden,« fortæller den tidligere Premier League-stjerne efter kampen, hvor han tog sig tid til at tale med TV3 Sport.

»Jeg elsker fodbold, så enhver chance jeg får for at komme til kampe rundt omkring i Europa, prøver jeg at tage. Opleve nye kulturer, nye kampe, nye spillere,« uddyber Fowler, der også var forbi klubber som Leeds og Manchester City, inden mere eksotiske eventyr trak i ham.

»Jeg har kendt Colin i lang, lang tid og han elskede tiden herovre,« fortæller Fowler, der delte tid i Australien med Colin Todds søn, den tidligere midtstopper Andy Todd.

Robbie Fowler blev især kult, da han efter en tur i de britiske tabloidmedier, jublede over en scoring ved at 'sniffe' sidelinjen.

Han fortalte TV3 Sport, at det ikke var sidste gang man ville se ham i Danmark.

»Indrømmet, det er en kort tur, så jeg vil komme tilbage herover,« siger Robbie Fowler, der er åben for muligheden for at træne en skandinavisk klub.