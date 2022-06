Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For år tilbage var der snak om målmandstalentet Theo Sander i AaB, der kort efter sin 15 års fødselsdag trænede med Superligaen.

Siden var han også på mere end blot gennemrejse i storklubben Juventus – der var endda rygter om tocifret millionbud – men den nu 17-årige keeper er stadig i AaB.

Og mange AaB-fans var begyndt at glæde sig over både millionregn og lokalt målmandstalent i kassen hos nordjyderne som i de glade Jimmy Nielsen-dage.

Tirsdag annoncerede AaB dog en ny nummer 1, 26-årige Josip Posevac, der har rutine fra både serie A og topholdet Hajduk Split i hjemlandet Kroatien.

Ikke helt det signal om tillid som Theo Sander var stillet i udsigt af AaB-toppen – eller hvad?

»Han har selvfølgelig fået nummer 1, men jeg føler stadig stor opbakning i AaB omkring det projekt, jeg selv har,« siger U17-landsholdskeeperen, der netop har været i EM-kvartfinalen, til B.T.

Josip Posavec, en i Football Manager-kredse ret så prominent herre, er godt nok rutineret, men samtidig også ung for en keeper med sine 26 år. Kroaten har fået en kontrakt på tre år.

»I en samlet betragtning har det desuden været vigtigt for os ikke at lave en længere aftale end tre år, da vi har vores egen U/17-landsholdsmålmand Theo Sander stående i kulissen,« har AaBs transferstrateg, sportschef Inge André Olsen sagt om tilgangen.

Josip Posavec, AaBs nye keeper, i aktion for Kroatiens U21-landshold. Foto: Andreas SOLARO Vis mere Josip Posavec, AaBs nye keeper, i aktion for Kroatiens U21-landshold. Foto: Andreas SOLARO

Spørgsmålet er, om Theo Sander kan vente så længe.

»Tre år bliver lang tid, ik?« kommer det frækt fra stortalentet, der kom til AaB fra partnerklubben Gug Boldklub.

»Man lad os håbe, at jeg udvikler mig som planlagt, og så det bliver førendom tre år (at jeg bliver førstemålmand, red.),« siger Sander videre, der ikke afviser at søge mod udlandet.

Tidligere har den unge målmand også været nævnt som et af klubbens største salgsobjekter, blandt andet grundet landsholdsplads og Juventus-prøvetræningen.

Markedsværdien stiger næppe voldsomt med risiko for en plads på bænken, men Theo Sander er – stadig – tålmodig.

»Udlandet er selvfølgelig interessant i fremtiden, men lige nu er jeg virkelig glad for at være i Nordjylland.«

Senest bragte det også spekulationer frem, at keeperen fra Skørping blev fanget på sociale medier i selveste Liverpool.

Det har dog intet på sig, forsikrer Theo Sander.

»Det var for at besøge min agent og hans familie. Det var bare ferie og stille og roligt. Det skal man ikke lægge noget i.« slutter han.