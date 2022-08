Lyt til artiklen

Et par vil gerne gå nye veje seksuelt, men er bange for, det gør ondt, skriver de i et spørgsmål til rådgiver på Sexlinien.dk Jeppe Hald.

Hvis du vil skrive til B.T.s sexbrevkasse, så kan du gøre det helt anonymt til sexbrevkassen@bt.dk. Skriv blot din alder og køn, så svarer vores eksperter.

Gør analsex ondt?

Vi er et par, som smaddergerne vil prøve analsex – hvad skal vi gøre, og gør det egentlig ondt?

Hilsen ung mand (se svaret under billedet).

Jeppe Hald er national projektleder af Sexlinien, der rådgiver unge. Han har mange års erfaring med seksualrådgivning. Vis mere Jeppe Hald er national projektleder af Sexlinien, der rådgiver unge. Han har mange års erfaring med seksualrådgivning.

Skriv til B.T.s sexbrevkasse Hver uge inviterer vi en ekspert ind for at svare på jeres spørgsmål. Skriv helt anonymt til sexbrevkassen@bt.dk. Du kan spørge om alt fra sex, kærlighed, dating, singleliv til kønsidentitet og seksualitet. Du kan skrive helt anonymt og eksempelvis bare angive alder, køn og eventuelt et opdigtet navn/titel. Så tager vi dit spørgsmål op med en af vores eksperter.

Én ting skal I lade være med

Det første, man skal være opmærksom på ved analsex, er, at ens nervesystem kan reagere uden for ens egen bevidste viljeskontrol. Det oplever vi tit, hvis vi skal slå en prut, så klemmer man automatisk sammen dernede.

Derfor har den modtagende part behov for at mærke efter, om vedkommende kan slappe af. Det der med bare lige at hive kalorius op bagi, det skal man lade være med. I kan begynde med at lade lemmet presse let ind på åbningen uden at presse den ind, og når åbningen slapper af, kan man lade penis glide længere ind.

Og så gå lidt forsigtigt frem uden at jage den i bund med det samme. Hvis der så kommer en impuls fra åbningen om, at den godt vil lukke af, så giver man den lige tid til at fornemme, at det ikke er farligt, så den igen slapper af. Hvis det gør ondt, skal man trække lemmet stille og roligt ud. Trækker man den hurtigt ud, kan det gøre endnu mere ondt.

Og så er der den anden del. Du producerer ikke så meget naturligt glidemiddel bagi i forhold til skeden eller penis. Derfor har man tit brug for glidecreme, fordi slimhinden er tynd og sart, og der kan nemt opstå rifter. Det er bedst at bruge noget silikonebaseret i endetarmen, da den har en drænende effekt i forhold til væske. Derfor synes jeg ikke, vandbaseret glidecreme altid er lige så godt.

Så er der renlighed. Det er en god idé at vaske sig grundigt inden. Det kan for eksempel være rart at bruge kondom, hvis man frygter, det ikke er helt rent eller har sex med en ny partner. Og så skal man huske, at analsex er også at lege lidt med det og slappe af imens og vænne sig til, hvordan det føles at blive berørt dernede. God fornøjelse med det!