Hvis du drømmer om at starte din karriere som vinterbader i Vestre Fjordpark, må du vente lidt endnu.

I løbet af de kommende uger vil Vestre Fjordpark nemlig være tømt for vand, så bassinerne kan gøres klar til vinteren og undersøges for eventuelle skader i træværket, skriver Aalborg:nu.

Vestre Fjordpark dækker over intet mindre end 165.000 m², og området bliver brugt til en række forskellige vandaktiviteter såsom kano og kajak – og naturligvis svømning og ikke mindst vinterbadning.

Bademester Sebastian Prenta fortæller til Aalborg:nu, at aalborgenserne godt kan regne med, at bassinerne står uden vand i cirka tre uger.

»Det tager omkring to uger at tømme bassinet, og derefter bruger jeg cirka en uge på at tjekke, at især træværket er klar til vinter.«

Derfor vil der i de kommende cirka tre uger være hegn rundt om bassinerne, og det røde flag vil være hejst for at indikere, at badning i Vestre Fjordpark er forbudt for en stund – og faktisk heller ikke muligt, når vandet er væk.

Lige nu er badetemparturen på omkring 10 grader, men den falder formentligt lidt i løbet af de kommende uger, og derfor kan du godt regne med, at det bliver en kold omgang, når der igen er vand i Vestre Fjordpark.

Der er åbent året rundt i Vestre Fjordpark, men dog foregår det uden livredder fra 29. august til 31. maj.