Det har været nogle hæsblæsende dage for Vasil Savchenko.

Den 41-årige ukrainer har sammen med mange andre herboende ukrainere stablet al den hjælp, de kan, på benene fra deres hjem i Danmark.

Selv bor han i Tylstrup og har boet i Danmark i 15 år.

Men nu vil han over landegrænsen og derhen, hvor det virkelig brænder på.

41-årige Vasil Savchenko (i midten) var til demonstration foran den russiske ambassade i København. Foto: Privat

»Jeg arbejder på at finde busser, så jeg kan køre til Ukraine og hente folk. Så snart vi har busserne, kører vi hurtigst muligt. Jeg kører direkte ind i landet og henter dem,« fortæller han.

Grundet hans arbejde med svinetransport har han både kørekortet, der går til busser, og mulighed for at skaffe busser gennem arbejdet.

– Er du bange for at køre derind?

»Nej. Vi skal hjælpe dem. Jeg har venner, klassekammerater og mange andre, der er i Ukraine. Jeg skal hjælpe i det omfang, jeg kan. Vi skal have dem hentet.«

Præcist hvem, der skal med bussen, og hvor de skal samles op, er ved at blive planlagt. Førsteprioriteten er de med familie i Danmark, og så fylder Vasil Savchenko ellers busserne op med alle, der er plads til.

Selv har han stadig familie i Ukraine, blandt andet sin søster og morfar. Vasil Savchenko havde sendt visuminvitationer til familien, men de vil blive i landet.

De bor i byen Rivne.

»Min familie bor i Vestukraine, hvor der ikke er lige så farligt som i Kiev eller Østukraine. De siger til folk i Østukraine, at de kan komme til dem. Folket hjælper hinanden rigtig meget.«

Herhjemme fortæller Vasil Savchenko, at mange af de herboende ukrainere har startet en Facebook-gruppe for at finde ud af, hvordan de bedst kan hjælpe.

Nogle hjælper med at oversætte, nogle hjælper med transport, og andre samler fornødenheder sammen.

»Vi laver også mange protester i forskellige byer. I dag kommer der en igen i Aalborg i eftermiddag,« siger han.

Næste skridt er at stå klar til de ukrainske flygtninge.

»Vi venter på, at flygtningene kommer, og vi ved ikke, hvor mange der kommer. Men nu samler vi sengetøj, tøj, medicinudstyr og førstehjælpsting. Det er førsteprioritet.«

På Facebook arrangeres mange indsamlinger af disse ting til ukrainere. Blandt andet i gruppen 'ukrainske flygtninge – nordjylland', hvor man kan byde ind med hvad end, man kan give.