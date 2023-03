Lyt til artiklen

I weekenden sad 28-årige Valdemar Osted og »hyggede sig med et lille sideprojekt«, som han selv formulerer det.

Og det resulterede mandag i, at hans hjemmeside 20sekunder.dk gik i luften. En hjemmeside, der ved hjælp af kunstig intelligens kan skrive en jobansøgning for dig på, ja, 20 sekunder.

Det eneste, man skal gøre, er at indsætte et jobopslag og ens cv, fortæller Valdemar Osted og forsøger at forklare, hvordan han lige baksede hjemmesiden sammen hen over weekenden.

»Hvis du kender ChatGPT, så har jeg brugt deres API – det er lidt svært at forklare. Jeg forstår det ikke engang helt selv. Jeg er heller ikke så teknisk selv,« siger han og fortæller, at API er den måde, computere kan snakke sammen på:

Hvordan kom du på det?

»Jeg har en storebror, der har været jobsøgende og stadig skulle skrive nogle jobansøgninger, selvom han egentlig havde fået jobbet, men bare manglede en kontrakt.«

»Så koblede jeg bare to ting oppe i hovedet og tænkte, hvorfor egentlig bruge tid på ligegyldige jobansøgninger til job, du ikke gider have, hvis der er en computer, der kan gøre det for dig lige så godt.«

Du skriver på Twitter, at du 'tror, det er tid til, at vi kigger på dagpengereglen om to ugentlige ansøgninger«. Hvad mener du med det?

»Vi har jo en regel om, at de fleste dagpengemodtagere skal sende to ansøgninger om ugen for at få dagpenge. Og nu har vi den her teknologi. Hvis jeg brugte ti timer mere, kunne jeg i princippet lave en, der automatisk kunne sende ansøgningerne af sted for dig mandag eller tirsdag for eksempel.«

»Og hvis det er muligt, og alle jobsøgere kan gøre det – skulle vi så ikke bare droppe den regel og så stole på, at dem, der søger job, bruger tiden på at søge job, de egentlig gerne vil have?«

Tænker du, at din side kan hjælpe folk med at snyde systemet?

»Ja, hvis det er at snyde systemet? Det er det, der er spørgsmålet. Er det snyd, at du får en computer til at skrive en ansøgning, der er bedre, end den du selv ville have skrevet? Jeg ved for eksempel fra min egen chef, at 30-50 procent af de ansøgninger, vi får, er ansøgninger, han kan se, er fra folk, der ikke vil have jobbet, men bare søger, fordi de skal.«

»Det bliver nok sværere for virksomhedsejere at filtrere, hvem der egentlig gerne vil have jobbet, og hvem der ikke vil. Men jeg vil omvendt så sige, at problemet er, at vi beder folk om at lave nogle ligegyldige ansøgninger.«

Får du noget ud af at have lavet siden?

»Nej, jeg bruger bare penge. Men min kone synes, det er fint, jeg laver sådan nogle sideprojekter og hygger mig med dem.«

Tror du, der er nogen, der kommer til at være trætte af din hjemmeside?

»Jeg håber da, at jobcentrene tænker, at de har nogle jobsøgere, der kan bruge deres tid på noget fornuftigt i stedet for nu. Men da kan da også være, der er nogle virksomhedsejere, der er trætte af, de får smidt computergenererede ansøgninger i nakken.«