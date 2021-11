Insekter, der kravlede ud. To krokodillehoveder og flere tørrede fiskehoveder.

Det var et makabert syn, der mødte tolderne i Københavns Lufthavn i Det Internationale Postcenter, da de åbnede en pakke fra Afrika, der var udtaget til kontrol.

»Da tolderne åbnede pakken, begyndte insekter at kravle ud, og inde i pakken gemte der sig to krokodillehoveder og indtil flere tørrede fiskehoveder. Da krokodillehovederne er omfattet af Washingtonkonventionen (CITES), blev de derfor tilbageholdt,« oplyser Michael Lund, kontroldirektør i Toldstyrelsen i en pressemeddelse fra netop Toldstyrelsen.

CITES er en konvention, der har eksisteret siden 1975, dens formål er at kontrollere handlen med vilde dyr og planter. I Danmark har konventionen været gældende siden 1977.

Det hænder, at tolderne i Københavns Lufthavn ser et forsøg på import af ulovlige dyre- og plantearter, men Michael Lund oplyser i pressemeddelelsen, at »det er ikke hver dag, vi ser krokodillehoveder.«

Det var i oktober, at tolderne gjorde sig det noget usædvanlige fund, og sagen er overdraget til Miljøstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed.

Det oplyses videre, at de resterende dele af pakken, blev overleveret til modtageren.

CITES omfatter cirka 5000 dyrearter og cirka. 28.000 plantearter. Godt 1.000 arter er så stærkt truede, at al handel er forbudt. For de øvrige dyr og planter skal man have en særlig tilladelse til import og eksport.