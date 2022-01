Hvis du i øjeblikket forsøger at ringe til Smitteopsporingen eller andre, der bruger TDC, så kan du have mere end almindeligt svært ved at komme igennem.

Der er nemlig en landsdækkende fejl på mobiltelefoni hos telekæden.

Det oplyser TDC i en servicemeddelelse på sin hjemmeside:

»Det betyder, at man kan opleve fejl ved både indgående og udgående opkald. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager meget, de gener det kan medføre,« lyder det.

Et af de steder, man er ramt af problemer, er hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der står bag Smitteopsporingen:

»På grund af omfattende nedbrud hos TDC er det i øjeblikket ikke muligt at ringe til eller fra Styrelsen for Patientsikkerhed – det gælder også smitteopsporingen, lyder det fra styrelsen på Twitter.

Også Sundhedsstyrelsen har problemer:

»Vi har lige nu problemer med at modtage opkald til og fra Sundhedsstyrelsen, grundet problemer hos vores udbyder. Der arbejdes på sagen. Det er stadig muligt at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail,« oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Derudover oplyser også Miljøministeriet og Ankestyrelsen henholdsvis på Twitter og på dens hjemmeside, at det i øjeblikket ikke er muligt at ringe til dem.

Det er uvist dog, om det har noget med nedbruddet hos TDC at gøre.

/ritzau/