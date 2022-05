Med 30,1 klamydiatilfælde pr. 1.000 unge ligger Aarhus blandt de kommuner, som har flest smittede i aldersgruppen 15-29 år.

I Smilets By er der altså betydeligt flere klamydiatilfælde i forhold til hele landets gennemsnit, som er på 26,2 pr. 1.000 unge.

Smitten går i den helt forkerte retning generelt, så for at knække smittekurven vil man nu forsøge at forebygge kønssygdomme med hjemmetest.

Danske Regioner har i samarbejde med Sex & Samfund taget initiativ til at etablere et gratis tilbud i regionerne om hjemmetest for klamydia og gonorré for unge i alderen 15-29 år.

Hospitalsudvalget i Region Midtjylland behandler forslaget mandag, hvor det er indstillet til godkendelse.

Det betyder formentlig, at aarhusianerne og andre unge i Region Midtjylland inden længe kan droppe de pinlige og besværlige besøg hos lægen og i stedet nøjes med at bestille en test på nettet.

Tilbuddet fungerer således, at den unge bestiller testen på en hjemmeside og tester sig selv derhjemme – lidt som man kender det fra en covid-19 selvtest.

Målet er at få flere smittede hurtigere i behandling, så færre vil opleve alvorlige konsekvenser af klamydia og gonorré, heriblandt infertilitet.

Et lignende tilbud er allerede etableret i Region Hovedstaden i samarbejde med Sex & Samfund og flere kommuner.

Udgiften for Region Midtjylland forventes at ligge på cirka 2,2 millioner kroner i alt for perioden 2022-2025 og vil indgå i prioriteringen i forbindelse med budgetlægningen for 2023, fremgår det af Region Midtjyllands hjemmeside.