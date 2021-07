Gården har flere hundrede års historie på bagen, som en af Danmarks ældste slægtsgårde. Og nu bliver den snart sat til salg for den nette sum af 22,3 millioner kroner.

Det er Balstrupgård ved Ringsted, og det er den 60-årige Susanne Danvogg, som har stået for driften af gården, der nu vil lade den gå videre til en anden ejer.

Gården er gået i arv i flere generationer, og Susanne Danvogg har overtaget den fra sin mor, som overtog den fra Susanne Danvoggs mormor, som overtog den fra oldemoren, men nu skal gården altså have nye hænder, forklarer hun til TV 2 ØST.

Hun forklarer endvidere, at det er vemodigt at vinke farvel til gården, men hun er nødt til det på grund af hendes sygdom og alder.

Det er her i Ringsted, at Balstrupgård og Susanne Danvogg befinder sig. Foto: Google Maps

»Det er ikke bare en ejendom, det er også en identitet. Det er ikke bare materielt, det har været identitetsskabende i generationer,« siger Susanne Danvogg til TV 2 Øst og fortsætter:

»Jeg er nødt til at sælge af mange grunde. Jeg har selvfølgelig overvejet at beholde det, og det havde jeg nok gjort, hvis jeg ikke var blevet syg eller havde været yngre.«

Det bliver ejendomsmægler Ulrik Hjort Hansen fra Land og Bolig, der kommer til at stå for salget af gården.

Gården har været en del af Susanne Danvoggs familie siden 1799, og måske endda meget længere.