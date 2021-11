Selvom nordlys ofte sker på Island, fik en pilot på vej til Island sig nok en ekstra oplevelse torsdag aften.

DMI kunne nemlig fortælle på Twitter, at en pilot ombord på Icelandair 757 fra Kastrup til Reykjavik observerede intet mindre end to meteorer, da flyet fløj hen over den nordvestlige del af Danmark.

»På vej til til Reykjavik observerede han to meteorer, men jeg tror måske, der var tale om én, som har delt sig, da den kom ned i atmosfæren, og derfor er det nok den samme, som piloten har set,« forklarer Lars Henriksen, vagthavende metrolog ved DMI og fortsætter:

»De ender ofte med at brænde op i atmosfæren, men nogle gange er der stumper, som overlever og rammer landjorden eller havet, hvor de så forvinder.«

Der er beretninger om, at de – eller den – også er set fra landjorden ved eksempelvis Hedensted og Lemvig.

»En meteor er jo egentlig bare et stjerneskud, men en meteorer brænder som regel op, når den rammer atmosfæren, og det giver de her kraftige lysglimt, som vi har set i dag,« lyder det fra Lars Henriksen.

»Det er jo ikke noget, som sker hverken hver eller anden dag, men det sker da ind i mellem.«

Netop det skyfrie vejr i store dele af landet har givet gode forudsætninger for at se det store lysglimt, lyder det fra vagtchefen.