Sommer, sol og sejltur på sundet.

Det lyder som noget nær den perfekte måde at tilbringe en fridag på. Men det kan blive en dyr affære, hvis du ikke har styr på reglerne til søs, lyder det fra Fyns Politi.

I et opslag på Twitter opfordrer politikredsen sejlerfolket til at huske regler og de gode manerer, når de drager til søs.

For politiet holder øje med sejlerne – både til lands, til vands og fra luften. De er nemlig til stede både langs de fynske kyster og havne, på vandet og så holder lovens lange arm også øje fra luften ved hjælp af droner.

»Ligesom på land, så har vi fokus på sikkerhed og tryghed, når vi patruljerer på havet, og det er også det, vi kigger efter, når vi møder sejlere, surfere og andre borgere der færdes på og ved vandet,« lyder det fra politikommissær Henrik Strauss fra Fyns Politi.

Fyns Politi har i løbet af ugen været på kontrol på vandet og har i den forbindelse haft fat i godt 30 fartøjer og deres førere, og der er altså stadig sejlere, der har vanskeligt ved at overholde hastighedsgrænserne på vandet.

Fem blev sigtet for at sejle hurtigere end de tilladte fem knob.

Bøden for at sejle for hurtigt inden for 300 meter fra kysten eller i de særlige områder omkring Middelfart og Svendborg er 5.000 kroner første gang og 10.000 kroner anden gang.

Udover de fem hurtige sejlere, blev én sigtet for ikke at have lovpligtig redningsvest ombord og én manglede den lovpligtige ansvarsforsikring.

»I mange tilfælde er det uvidenhed, når de sejlere, vi møder, ikke overholder loven. Derfor gør vi også rigtig meget ud af at vejlede og få en god dialog med dem vi møder på vores kontroller,« siger Henrik Strauss, politikommissær ved Fyns Politi.

»Heldigvis møder vi hovedsageligt glade sejlende, der tager hensyn til egen og andres sikkerhed og overholder reglerne, så vi ser frem til endnu en god sæson.«

Hvis du trænger til at få genopfrisket love og regler for at færdes til søs omkring Fyn, så kan du finde dem her.