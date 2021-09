Ryk en balle, så er der plads til en ekstra indsat.

De danske fængsler oplever i stigende grad pladsmangel, og derfor er man flere steder begyndt at finde på alternative løsninger for at huse de mange indsatte.

Et af de steder er Søbysøgård Fængsel syd for Odense. Her har man en samlet kapacitet på 181 pladser, men i perioder har man været nødt til at bruge enmandsceller som dobbeltceller.

Det skriver Jyllands-Posten.

Linda Kjær Minke, sociolog og professor MSO ved Det Juridiske Fakultet på Syddansk Universitet, kommer dagligt på Søbysøgård Fængsel i forbindelse med sin forskning.

Hun beskriver situationen som »horribel« og understreger, at de overfyldte fængsler kan skade resocialiseringen af de indsatte. Det kan i sidste ende føre til, at flere begår ny kriminalitet, når de igen er ude, konkluderer hun.

»Når der er flere indsatte i fængslet, end der rent faktisk er plads til, rammer det hele vejen rundt; både på besøgsgangen, på værkstederne og på uddannelsesstederne i fængslerne,« siger Linda Kjær Minke til Jyllands-Posten.

Ifølge en prognose fra Kriminalforsorgen, vil der i de kommende år blive endnu mere trangt i fængslerne, hvis der ikke bliver gjort noget.

Prognosen spår, at man i 2025 vil mangle 1000 pladser i de danske fænglser.