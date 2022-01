»Vi mangler ham, og det synes jeg også, at flokken gør.«

Sådan lyder det fra Signe Kusk, der er dyrepasser i Odense Zoo, hvor man pludselig måtte aflive den unge hanløve, Congo, tidligere på måneden.

I december begyndte Congo at opføre sig anderledes, og man fandt i den forbindelse ud af, at løven havde en knækket hjørnetand og en blottet nerve.

Han blev derfor smertebehandlet, og det virkede umiddelbart til at hjælpe på løvens lidelser.

Congo blev kun fire år gammel, og man havde regnet med, at han havde mange gode år tilbage i Odense Zoo, fortæller dyrepasser, Signe Kusk. Vis mere Congo blev kun fire år gammel, og man havde regnet med, at han havde mange gode år tilbage i Odense Zoo, fortæller dyrepasser, Signe Kusk.

Men omkring nytårsaften skete der noget, og Congo virkede igen »rigtig presset,« fortæller Signe Kusk i en video, som Odense Zoo har lagt ud på Facebook.

Herefter besluttede man sig for at tage en blodprøve på den unge hanløve. Den viste hurtigt, at noget var helt galt.

Congo led af nyresvigt, og nyren var stort set sat ud af funktion, fortæller dyrepasseren.

Da løver ikke får dialysebehandlinger, måtte man til dyrepassernes ærgrelse aflive den unge hanløve.

Det er et stort tab for haven og ikke mindst for løveflokken, lyder det.

»Det viste sig jo, at han var en vildt god løvehan,« fortæller Signe Kusk og fortsætter:

»Han var god ved hunnerne og killingerne. Altså han var jo den bedste løvehan overfor killingerne. De måtte jo alt.«

Her ses et par af Congos unger. Signe Kusk fortæller, at Congo var rigtig god overfor både hunner og killinger. Vis mere Her ses et par af Congos unger. Signe Kusk fortæller, at Congo var rigtig god overfor både hunner og killinger.

Hvad der skal ske med løveflokken nu, er endnu uvist.

»Det er bare rigtig, rigtig ærgerligt for fremtiden herinde, for det er ikke bare lige sådan at lave en ny løveflok,« forklarer dyrepasseren.

Sætter man en ny hanløve ind i flokken, vil der være en stor risiko for »at de flænser hinanden«, uddyber hun.

»Der er nogle få muligheder, vi kan gøre, og dem er vi ved at undersøge,« siger Signe Kusk og tilføjer, at man nu er i kontakt med andre zoologiske haver for at finde en løsning.