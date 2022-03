Flere hundrede odenseanere havde fredag udskudt weekenden et par timer og var i stedet mødt op til støttebegivenheden 'Odense støtter Ukraine' på Flakhaven i den centrale del af byen.

Nogle af dem, der var mødt op, var mor og datter, Liudmyla Rudenko og Zhanna Badytsia, der bor i Odense, men kommer fra Ukraine.

Da de så menneskemængden til støttebegivenheden, var det svært for dem at holde følelserne tilbage.

»Vi blev meget glade, og jeg ville skjule mine følelser, men jeg græd alligevel,« siger Liudmyla Rudenko.

Tårerne kom, fordi Liudmyla Rudenko har tankerne til en helt bestemt person i Ukraine. Men den person vender vi tilbage til.

Det var ikke kun ukrainere, der var til stede ved arrangementet.

Mor og datter, Barbara Odrzywolska og Joanna Szyszka, der bor i Vester Aaby på Sydfyn, men oprindeligt kommer fra Polen, var også mødt op.

»Jeg sover ikke så godt om natten,« fortæller Barbara Odrzywolska.

De var mødt op for at støtte indbyggerne i deres tidligere naboland. Deres søn og bror er i militæret i hjemlandet Polen, hvor han er udsendt ved grænsen til Belarus.

Også Juliana Gorovei fra Rumænien og sønnen Patrick på fem år var blandt de fremmødte.

»Vi vil gerne bakke op om Ukraine og ukrainerne,« lyder det fra Juliana Gorovei.

Tilbage hos ukrainerne Liudmyla Rudenko og Zhanna Badytsia forklarer de, at det betød meget, at støttebegivenheden blev en realitet.

For mor og datter, Liudmyla Rudenko og Zhanna Badytsia, går alle tanker til deres mand og far i Ukraine.

»Min største bekymring er, at jeg ringer til min far, og han ikke svarer.«

Flere af deres familiemedlemmer er stadig i Ukraine.

»Min største frygt er, at de ikke overlever,« siger Zhanna Badytsia.

Zhanna Badytsia er løbende i kontakt med deres familiemedlemmer.

»Når man ringer til dem, kan man høre, at der er skyderier og bomber, der falder,« siger Zhanna Badytsia og fortsætter:

»Jeg er fuldstændig i chok. Jeg kan ikke tro på det, jeg hører. Det er en forfærdelig følelse,« siger Zhanna Badytsia.

Moren og datteren vil gerne gøre et eller andet. Derfor er de mødt op til støttebegivenheden, men følelsen af skyld påvirker dem.

»Man føler skyld, fordi man er her og har det godt, og de er der og har det dårligt.«

»Det er den værste situation, da man ikke kan hjælpe. Man ved, hvad der sker, men vi kan ikke hjælpe,« siger Liudmyla Rudenko.

De to kvinder forklarer, at de ønsker indæt, at krigen vil ende.

»Jeg beder til min Gud og siger, kan det ikke stoppe nu. Kan det ikke nok stoppe nu,« Liudmyla Rudenko og fortsætter:

»Hvis det stopper nu, kan flere mennesker leve,« siger hun afslutningsvis.