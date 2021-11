Glæden er stor hos Nye Borgerlige i Odense efter tirsdagens valg.

Med mere end tre gange så mange stemmer som ved sidste valg, står partiet nu til at få i et sæde i byrådet.

»Det er fantastisk,« lyder det fra Michael Stender, der er nummer to på Nye Borgerliges liste.

Selvom han ikke får et sæde i byrådet, er han stadig yderst tilfreds med resultatet.

»Det var det, vi havde regnet med, så vi kan komme ind og gøre en forskel,« fortæller han. To mandater havde dog været en bonus, tilføjer han.

Det er partiets spidskandidat Andreas Møller, der står til at komme i byrådet. Han var dog ikke at spore ved aftenens valgfest på Odense Rådhus, og da B.T. forsøgte at komme i kontakt med ham, var beskeden, at han har travlt.

Nye Borgerlige har sandsynligvis stjålet nogle af Dansk Folkepartis stemmer. DF har oplevet en kæmpe tilbagegang, og er nu mindre end Nye Borgerlige, idet DF mister begge deres mandater i Odense byråd.

Ved valget i 2017 fik Nye Borgerlige 898 stemmer. Ved dette valg har partiet fået hele 3.355 krydser.

Det resultat skal nu fejres, fastslår Michael Stender, der har taget palietjakken på i dagens anledning.

»Det er én lang fest og den fortsætter hele natten,« lyder det.