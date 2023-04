Lyt til artiklen

Vægttab hos ældre, raske mennesker er forbundet med tidlig død og livsforkortende sygdomstilstande.

Det viser en ny undersøgelse, som blev publiceret mandag i det medicinske tidsskrift JAMA Network Open.

Sundhedsprofessionelle har længe været klar over, at det er problematisk, når ældre mennesker med helbredsproblemer taber sig.

Men indtil nu har forskere ikke kunnet fastslå, hvordan vægtændringer påvirker raske ældre mennesker.

Det fortæller hovedforfatteren bag undersøgelsen Dr. Monira Hussain til CNN. Hun er klinisk epidemiolog og seniorforsker i folkesundhed og forebyggende medicin ved Monash University i Melbourne, Australien.

Undersøgelsen, der er blevet foretaget iblandt knap 17.000 ældre på mindst 70 år i Australien og 2.000 på mindst 65 i USA – alle raske, med forskellige startvægte – viste, at selv et vægttab på fem procent øger risikoen for dødelighed, især blandt mænd.

Derimod viste vægtøgning hos de ældre ikke nogen sammenhæng med højere dødelighed.

Om de ældre mennesker tabte sig bevidst eller ubevidst har undersøgelsen dog ikke været i stand til at skelne.

Men Perri Halperin, der er klinisk ernæringsdirektør for Mount Sinai Health System, fortæller til CNN, at vægtændringer ikke altid er tegn på sygdom men også kan være tegn på en bekymrende livsstil.

»En væsentlig medvirkende årsag til vægttab hos ældre er social isolation. Andre bekymringer omfatter økonomiske begrænsninger samt generel smerte og ubehag,« siger Perri Halperin.

Vægttab var i undersøgelsen forbundet med højere dødelighed – men det er ikke ensbetydende med, at vægttabet var direkte årsag til en persons død.

Derfor kan man heller ikke udlede, at det modsatte – at tage på i vægt – nødvendigvis vil mindske ens dødelighedsrisiko.

Det vigtigste for ældre er at overvåge ændringer i deres vægt og gøre egen læge opmærksom på pludselige ændringer.

Og sundhedspersonale skal også være bedre til at tage vægtændringer hos ældre alvorligt og sætte yderligere undersøgelser i gang, lyder det fra Perri Halperin.