Om lidt over tre uger bliver det dyrere at have en funktionsnedsættelse.

I hvert fald hvis man benytter sig af Midttrafiks handicapkørselsordning.

Trafikselskabet varsler nemlig prisstigninger, som kommer til at træde i kraft 1. marts, skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

Og så kunne man fristes til at sige, at én prisstigning sjældent kommer alene.

For stigningen 1. marts er kun den første ud af tre, som selskabet kommer til at dryppe ud over en treårig periode.

Ture under 101 kilometer koster lige nu tre kroner pr. kilometer, og de kommer i første omgang til at stige til tre en halv kroner pr. kilometer.

I 2024 vil de stige yderligere en halv krone og endnu en halv krone i 2025.

På ture, der er over 101 kilometer, skal man i dag slippe ni kroner, og fra næste måned skal man af med 12 kroner.

De nye priser betyder en stigning på knap 17 procent.

I Midttrafiks pressemeddelelse skriver selskabet, at det er bestyrelsens beslutning, at prisen på handicapkørsel fremover skal følge prisudviklingen i samfundet,

Prisstigningen er den første siden 2012, skriver Midttrafik.