Novo Nordisk Fonden har med et kæmpemæssigt beløb valgt at støtte innovationen på de danske universitetshospitaler.

Det sker som led i et længere projekt, der blandt andre kommer Aarhus Universitetshospital til gode.

Fonden har valgt at skyde omkring 128 millioner kroner i et 5-årigt pilotprojekt, der skal sikre mere innovation på universitetshospitalerne.

Projektet skal drives af to innovationscentre på Aarhus Universitetshospital og på Rigshospitalet sammen med lokale medarbejdere i både Aalborg og Odense.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Målet er at sikre, at flere forskningsresultater kan ende ud i behandlinger eller produkter til gavn for patienter, personale og samfundet.

Poul Blaabjerg, der er hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital glæder sig til projektet.

»Vi går fokuseret ind i dette vigtige arbejde for at opprioritere indsatsen med at bringe dansk forskning frem til patienterne. Vi har længe haft et stort ønske om at kunne tilbyde vores forskere en stærk og professionel støtte til innovation, og jeg glæder mig til at se potentialet blive foldet ud med sponsoratet fra Novo Nordisk Fonden,« siger han i en pressemeddelse.

»Et samarbejde mellem hospitalerne og med erhvervslivet skal sikre, at løsningerne kommer ud til hele Danmark, så de på sigt kan eksporteres til resten af verden og dermed hjælpe millioner af mennesker.«

Indsatsen vil gavne danske klinikere og forskere, som kan søge årlig støtte gennem projektet til udvikling blandt andet prototyper og løfte hastigheden på rejsen fra idékvalificering til implementering.

Projektet vil gå i luften i februar 2022.