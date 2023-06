Cheføkonom og vicedirektør Mads Lundby Hansen er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Det oplyste den borgerlige tænketank CEPOS, hvor han har været tilknyttet siden 2005, mandag.

Mads Lundby Hansen blev 53 år og efterlader sig hustru og to børn.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, mindes her Mads Lundby Hansen, som han kendte personligt:

Mads elskede livet. Han elskede sit arbejde. Han elskede sine venner, og mere end noget andet, så elskede han sin familie.

Jeg lærte Mads at kende, da jeg gik ind i politik i 2010.

Det var ikke alle borgerlige/liberale, som var lige begejstrede for, at jeg – en kuglestøder og 'Vild med dans'-vinder – stillede op til Folketinget. Heller ikke i mit eget parti. Det forstår jeg udmærket.

Men sådan var det ikke med Mads.

Han var så flink og så gavmild med sin tid og sin viden. Også selvom jeg ringede i tide og utide og stillede spørgsmål og bad ham forklare alle mulige økonomiske sammenhænge igen og igen.

Da jeg blev valgt, havde vi næsten daglig kontakt, og vores forhold udviklede sig til et venskab. En ægte bromance.

Jeg elskede at lytte til Mads.

Hans engagement og begejstring for politik og økonomi var så smittende, at han kunne få mig til grine, så jeg tog mig til maven. Særligt når han skældte ud på vores kære politikere. Men selv i private sammenhænge blev han aldrig personlig i sin kritik af dem, han ikke var enig med.

Mads havde klasse.

Jeg glemmer aldrig den dag for snart tre år siden, hvor Mads ringede og sagde, at han var blevet syg.

Jeg tror, der gik 20 minutter, hvor ingen af os rigtig sagde noget.

Men samme aften kom han til et politisk arrangement, og der var han helt sig selv. Han var begejstret, og han stillede spørgsmål.

Bagefter talte vi om det hele, og han sagde, at han ville koncentrere sig om at nyde livet.

Det gjorde han.

Og så fandt han sin tro igen.

Han kom i Sorgenfri Kirke hver eneste søndag med Christopher Arzrouni ved sin side. Den bedste ven, man kan ønske sig.

Hver søndag var Mads omgivet af venner.

Præsten i Sorgenfri, Søren Hermansen, var også helt fantastisk og blev også en uvurderlig støtte for Mads og for os andre.

Det var fantastisk at se, hvordan Mads kastede sig over kristendommen med samme begejstring, som han havde for politik og økonomi.

Mads, som i sit professionelle virke talte meget om arbejdsudbud og skattelettelser, fik en helt ny dimension ind i livet. Han fik ånd og tro. Det rationelle mødte det spirituelle.

Mads fik virkelig det bedste ud af en svær situation. Han fik nogle helt fantastiske år efter sin diagnose.

Nyd livet, guys.

Det var det sidste, Mads sagde, da jeg sidst gik ud af hans stue på Herlev Hospital.

Med eksemplets magt viste Mads vejen.

Hvil i fred, kære Mads.

Bisættelsen finder ifølge CEPOS sted lørdag 10. juni klokken 10.00 i Sorgenfri Kirke, hvor Mads var en aktiv del af menigheden. Alle er velkomne, skriver CEPOS.