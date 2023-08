»Jeg er glad for, at der endelig langt om længe har været en proces, hvor beviser og ikke anonyme påstande lægges til grund. Det er sådan det skal være i et retssamfund.«

Sådan lyder det fra den tidligere FH-boss Lizette Risgaard i et Facebook-opslag, hvor hun for første gang udtaler sig siden Kromann Reumert offentliggjorde den advokatvurdering, som de har brugt tre måneder på at lave, efter Berlingske og Ekstra Bladet i april kunne afsløre grænseoverskridende og upassende adfærd fra Lizette Risgaard.

I rapporten står der, at der beviseligt i tre episoder har været upassende berøring med seksuelle undertoner.

I Facebook-opslaget skriver Lizette Risgaard, at hun ikke har oplevet situationerne sådan.

»Samtidig kan jeg se, at advokaterne har fundet tre episoder, hvor de mener at jeg har rørt nogen på bagen i forbindelse med, at der er blevet taget selfies. Jeg har ikke oplevet situationerne sådan og jeg har aldrig til hensigt at krænke nogen.«

Lizette Risgaard skriver også i opslaget, at sagen har påført hende selv og hendes familie skade.

»Det, at få af forbundene i FU ikke holdt den aftale vi havde indgået har påført mig og min familie skade, og ja også megen sorg. Det kan rapporten ikke rette op på, selv om jeg føler, at den giver mig oprejsning. Fordi nogle få ikke ville vente på en fair proces. Det bør også give anledning til selvransagelse.«

Risgaard stiller også sig selv spørgsmålet om, hvorvidt hun har begået fejl.

»Har jeg begået fejl? Det har jeg helt sikkert gjort gennem et langt arbejdsliv, hvem kan sige sig fri for det… Jeg er stolt af at jeg altid har været den samme person uanset hvem jeg har mødt i mit liv – om det har været rengøringsassistenten, eller statsministeren – og jeg kan sige, at jeg altid har og fortsat vil møde mennesker med respekt og varme. Jeg prøver ikke at være en anden, end den jeg er, det vil ikke ændre sig i fremtiden.«

