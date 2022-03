Line Friborg Sanggaard og hendes familie traf sidste år en stor beslutning.

De sagde farvel til hovedstaden og blev dermed en del af statistikken på de 933 personer som sidste år flyttede fra København til den fynske hovedstad Odense.

»Vi elskede København, og dens byliv og puls, men det trak bare meget at få et hus og være tæt på bedsteforældre,« siger småbørnsmoren, som i juli flyttede til forstaden Hjallese.

Hun rykkede sammen med sin mand og to børn ind hos hendes forældre, da de venter på, at der deres nye hus er færdigbygget.

»Hvis vi skulle have hus i København, skulle vi alligevel så langt ud for at have råd til at købe, også derfor besluttede vi, at det gav bedre mening at flytte.«

Christian, Line, Viola (på 5,5 år) og Otto (på 2,5 år) har byttet Valby ud med Odense, og det passer familien godt.

Nu får de et nybygget hus under to kilometer til Line Friborg Sangaards forældre, så hendes to børn – Otto på to og Viola på fem – kan cykle hjem til dem, når de bliver større.

»Både min mand og jeg er vokset op, hvor vi bare kunne rende ud på gaden og lege, og det ønskede vi også for vores børn, så det var med til at gøre, at vi tog beslutningen.«

Tal fra Danmarks Statistik, som er samlet i en oversigt af ejendomsmæglerkæden Home, viser, at der siden 2015 er sket en stigning på 12 procent i antallet af tilflytninger fra København til Fyn.

Alene det seneste år er der sket en stigning på tre procent i antallet af folk, der er flyttet fra hovedstaden til Odense.

»Det var også med i vores overvejelser, at Odense ikke ligger længere væk fra København. Der er en hel masse mennesker, vi savner, men vi tager også bare derover på en weekendtur, når vi har lyst,« siger Line Friborg Sanggaard.

Familien er allerede landet godt i Odense, og det var et nemmere skifte, end Line Friborg Sangaard havde frygtet.

Børnene er landet godt i institutionerne, og de er startet i en tryg base hos bedsteforældrene.

På den måde er den drøm om mere plads og tættere kontakt, der startede under en corona-hjemsendelse, blevet et godt tilvalg for familien på fire.