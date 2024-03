Regeringens forslag til at ændre donorordning får en hård medfart hos overlæger i København, Aarhus og Odense.

Det er en dårlig idé at ændre ordningen om organdonation, så alle over 18 år som udgangspunkt er organdonorer.

Sådan lyder det fra overlæger på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital (OUH).

- Jeg kan ikke se, det kommer til at gøre en positiv forskel. I værste fald kan vi risikere at miste organer på det, siger donationsansvarlig overlæge på OUH Christina Rosenlund.

Regeringen vil vende systemet for organdonation på hovedet.

Borgerne skal ikke længere aktivt tilmelde sig som organdonorer, men derimod aktivt fravælge muligheden, hvis de ikke vil donere deres organer.

Men ordningen lægger ifølge Politiken op til, at den enkelte skal bekræfte, at man ønsker at være på donorlisten.

Hvis det ikke sker, vil det ifølge regeringens forslag være de pårørende, der bliver spurgt, om organerne fra den døde må bruges.

- Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gøre en forskel. Min bekymring er, om det, at man er tilmeldt per automatik, gør at man ikke får taget skridtet og bekræftet det, hvis man gerne vil være donor.

- Hvis man ikke gør det, så er det de pårørende, der skal tage stilling. Og vi ved, at 20 til 40 procent af de pårørende siger nej, hvis de er i tvivl, siger Mette Juul Koefoed, donationsansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital.

På Rigshospitalet deler den donationsansvarlige overlæge, Niels Agerlin, bekymringen.

- Hvis man ikke får bekræftet sit ja, fordi man tænker, at man blot som udgangspunkt er donor, så overgiver man ansvaret til de pårørende.

- Hvis ikke folk får bekræftet et ja eller får sagt nej, så ved de pårørende ikke, hvad personen vil, og så vil de være mere tilbøjelige til at sige nej.

- Så det kan ende med, at vi ender med færre donorer, siger Niels Agerlin.

Selv om andre lande har indført den model, som regeringen nu lægger op til, er der ifølge overlægen på Rigshospitalet ikke evidens for, at det rent faktisk fører til flere donerede organer.

Han så hellere, at borgerne ved udstedelse eller fornyelse af pas og kørekort blev mødt med et krav om at tage stilling til organdonation.

- Man kunne lægge mere pres på folk, så de får taget stilling. Det er en kæmpe lettelse for de pårørende, når syge familiemedlemmer tidligere i livet har taget stilling, siger Niels Agerlin.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) deler ikke de tre overlægers bekymring for, at regeringens foreslåede nye model for organdonation, kan resultere i færre donorer.

Det oplyser hun i et skriftligt svar til Ritzau.

- Tværtimod tror jeg, at flere vil tage stilling og bekræfte deres valg i Organdonorregistret, og det vil også gøre det lettere for de pårørende, som står i en svær situation, hvor de skal tage afsked med et familiemedlem, skriver hun.

