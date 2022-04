En ny landsdækkende undersøgelse bekræfter, hvad mange danske læger længe har haft på fornemmelsen.

I Danmark har coronavirus for langt de fleste børn været en fredelig sygdom.

Undersøgelsen er baseret på, hvordan det er gået de 74.611 danske børn og unge, som blev testet positiv for coronavirus frem til 1. oktober 2021.

Og virkeligheden har vist sig at være langt fra de skræmmescenarier om overfyldte børneafdelinger og omfattende senfølger, der har været rapporteret fra udlandet.

Det udtaler Helene Kildegaard, der er læge og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og førsteforfatter på det nye studie.

»Vores studie viser, at meget få danske børn og unge har været indlagt på hospitalet på grund af coronavirus, og generelt har komplikationer været ekstremt sjældne,« siger hun i en pressemeddelelse.

Af tallene fremgår det, at kun 0,5 procent af de danske børn og unge, der testede positiv for coronavirus, blev indlagt inden for den første måned efter smitte.

Kun 0,01 procent af dem kom på intensivafdelingen og kun 0,05 procent udviklede komplikationen MIS-C, en alvorlig tilstand, der først starter en uge efter påvist smitte.

Samtidig er der ingen tegn på alvorlige senfølger.

»Der har været stor bekymring for senfølger efter coronavirus også hos børn og unge. Vores studie viser, at coronasmittede børn og unge går lidt mere til deres praktiserende læge op til et halvt år efter smitten,« siger Helene Kildegaard og tilføjer:

»De ser dog ikke ud til at starte mere lægemiddelbehandling eller komme mere på hospitalet.«