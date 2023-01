Lyt til artiklen

Lige nu stiger smitten med Gruppe A streptokokker – også kendt som kødædende bakterier.

Og smitten sker særligt blandt børn.

Det oplyser Statens Serum Institut ifølge TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn har talt med Niels Fisker, der er overlæge på børneafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH), og han fortæller, at han for to uger siden mødtes med børnelæger fra hele landet.

Det, han fandt ud af under mødet, var bemærkelsesværdigt, siger han.

For de havde allesammen oplevet meget alvorlige tilfælde af streptokok-lungebetændelse oveni ellers helt banale infektioner.

Adspurgt om det bekymrer ham, svarer overlægen Niels Fisker:

»Ja, det gør det. De fleste der har almindelig halsbetændelse er jo måske bare generet, og det går over af sig selv, men når der engang imellem støder en livstruende infektion til, så lægger man jo mærke til det.«

»Særligt når der er flere gange, end der plejer at være.«

Heldigvis, siger han, så opfører sygdommen sig, som den plejer.

Derfor skal man som forælder også bare søge læge, som man plejer, hvis ens barn er smittet. Smitten viser sig som halsbetændelse.

Og så er det også normalt, at smitten forårsager mellemørebetændelse, skarlagensfeber og børnesår.