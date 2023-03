Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Temperamentet løb simpelthen af med chefen i den lokale Rema 1000 fredag.

Det forklarer han selv til sn.dk.

Henrik Hedensted, købmanden i Rema 1000 på Hedevej i Hedehusene/Fløng, fortæller, at han lægger sig fladt ned.

Og det gør han i kølvandet på, at to elever fra Fløng Skole fredag blev uretmæssigt anklaget for at stjæle – hvorefter Rema 1000, ifølge sn.dk's oplysninger, efterfølgende meldte ud, at ingen udskolingselever fra samme skole var velkomne i butikken.

»Vi har desværre haft en del tyverier i den seneste tid, og det er frustrerende, og det er det, der fører til, at jeg i dag (fredag, red.) overreagerer i situationen,« siger Henrik Hedensted til lokalmediet.

Men inden købmandens undskyldning kom, var en steppebrand allerede antændt på Facebook i en lokalgruppe.

Her skulle en mor ifølge sn.dk have skrevet, 'vores børn på Fløng Skole har i dag fået at vide, at de ikke må handle i Rema 1000 fra i dag af, og det er ikke skolen, men Rema 1000 her, som er den dømmende magt. Til info, så handler vi så heller ikke i Rema 1000 mere, hvor vi ellers lagde alle husstandens dagligvareindkøb, og jeg vil opfordre til at andre tager aktivt stilling.'

Det var dog ikke alle, der var enige med moren. Flere udtrykte sympati for Rema 1000 og deres beslutning.

Ifølge købmanden skal han inden længe have en dialog med skolelederen på Fløng Skole om, hvad de gør fremover, da han gerne vil tyverierne til livs, men samtidig give alle lov til at handle i butikken.