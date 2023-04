Lyt til artiklen

Er der noget, københavnere går op i – eller går op i ikke at ville lade sig diktere af – så er det affaldssorteringstips fra kommunen.

Det vidner et Facebook-opslag om, hvor Københavns Kommune tirsdag har skrevet om netop affaldssortering.

Her har kommunen postet fotos af forskellige køkkener med pile, kasser, instrukser og tips til, hvordan man kan sortere sit skrald adskillige steder i køkkenet, blandt i poser hængende på køkkendøren.

Men den slags tips er der flere københavnere, der tydeligvis ikke skal bede om.

»Dette opslag giver mig en spontan lyst til at smide ALT mit affald i Søerne,« er der en, der skriver, mens en anden kommenterer:

»Jeg har ikke plads til affaldssortering og stopper hele lortet i den samme pose. Hejhej.«

Og en tredje lægger heller ikke fingre imellem i kommentarsporet:

»Det kommer ikke til at ske, ingen, som i INGEN skal bestemme, hvordan jeg skal bo og indrette mit hjem, der er noget, der hedder den private ejendomsret, og den er ukrænkelig.«

Et kendt navn dukker også op blandt kommentarerne, nemlig filminstruktør og manuskriptforfatter Søren Fauli, der skriver:



»Men når de nu allerede har en robot i Tyskland, der sorterer affald bedre og mere præcist, end mennesker kan finde ud af, hvorfor så besværliggøre hverdagen for alle? Er det mon bare, fordi det føles godt?«

Det har Helle fra Københavns Kommune svaret på under hans kommentar, hvor hun skriver:

»Vi følger løbende med i og bidrager til udviklingen af teknologien på området, blandt andet via vores testanlæg til sortering af emballageaffald. Her arbejder vi med robotsortering, mærkning af emballager, billedgenkendelse, og kunstig intelligens. Men teknologien er ikke nået så langt, at eftersortering af tørt affald kan erstatte kildesortering uden at gå på kompromis med kvaliteten.«

Tipsene fra kommunen kommer i kølvandet på, at et politisk flertal har bestemt, at danskerne skal sortere sit affald i ni forskellige affaldstyper.

Jyllands-Posten har ligeledes skrevet om det specifikke opslag fra Københavns Kommune og talt med kommunens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod.

»Generelt kan jeg jo se, at når vi laver opslag om affald, så er det noget af det, som folk er allermest optaget af – og nogle gange vrede over. For det er jo noget, der er i folks hverdag hver eneste dag. Men vi prøver jo bare at komme med forslag til løsninger,« siger Line Barfod til Jyllands-Posten.

Hun kan sagtens se, hvorfor folk synes, det er besværligt, men understreger at kampagnen kun er ment som inspiration.

Der er da også folk i kommentarsporet, som ser det på den måde og for eksempel spørger ind til, hvor man kan købe en større sorteringsspand, som man ser på et af billederne.

Men flere pointerer, at der netop ikke er plads til alle de løsninger, som kommunen kommer med. En skriver:



»Det har jeg sgu ikke plads til, ved ikke helt om I er bekendt med de gamle københavnerlejligheder, men de er ikke specielt store. Og hvis jeg havde plads, så var det stadig ikke sket.«