Pludselig vender den mangeårige spionchef sig rundt og taler direkte til de fremmødte journalister i Københavns Byret.

»Jeg vil gerne have sigtelserne frem, og jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt, det her, og det må I gerne citere mig for,« siger han.

Den mandag formiddag, 10. januar 2022, blev der sendt rystelser gennem efterretningsverdenen.

Det blev afsløret, at landets højtrespekterede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Johan Findsen, er mistænkt for at have lækket højt klassificerede oplysninger. Den mand, der i to årtier har vogtet statens dybeste hemmeligheder.

Billedet af Findsen på anklagebænken er et symbol på den historiske spionskandale, der har kastet Danmarks efterretningsvæsen ud i en dyb tillidskrise.

Situationen er »katastrofal« og kan få store konsekvenser for dansk sikkerhed, lyder det fra flere tidligere efterretningschefer.

»Vi er udstillet af alle de forkerte årsager. Vi fremstår som et land, der ikke kan holde på hemmeligheder, et land med belastet troværdighed. Det vil tage år at få rettet op,« lyder skudsmålet fra Jacob Kaarsbo, tidligere chefanalytiker i FE.

Lavinen begyndte at rulle i sensommeren 2020. Først kom der en sønderlemmende tilsynskritik af spiontjenesten, og flere FE-chefer blev hjemsendt.

Så begyndte fortrolige dokumenter og insiderviden at finde vej til forsiderne: Et tophemmeligt aflytningssamarbejde med USA, en agent for tjenesterne dømt for terror og hemmeligstemplede vurderinger om børn i fangelejre i Syrien.

Og så blev Findsen fængslet. For at føje spot til skade blev tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tilmed sigtet for landsforræderi, også mistænkt for at have røbet statshemmeligheder.

»I andre lande sidder efterretningstjenesterne og klør sig i håret over tilstanden i Danmark. Når man sender chefen for efterretningstjenesten i fængsel, så tænker man blandt allierede, at der er noget rivravruskende galt,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Han udtrykker stor bekymring over, at spiontjenesternes arbejde, metoder og problemer er blevet forsidestof, da det udfordrer dansk sikkerhed.

Hans bekymring bakkes op af Frank Jensen, ligeledes tidligere operativ PET-chef og nu kommentator på TV 2.

»Det er noget møg. Jeg tror, at der er forsøgt at lave damage control i forhold til udlandet, men det er stadig ikke godt,« siger han.

TIDSLINJE: FE-sagen August 2020 Tilsynet med Efterretningstjenesterne retter en alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og flere FE-ansatte, heriblandt Lars Findsen, hjemsendes. Kritikken lyder blandt andet på, at der er »risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere«. Kort efter afslører DR og Weekendavisen som de første, at den konkrete sag handler om et hemmeligt kabelsamarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA. 21. december 2020 Justitsminister Nick Hækkerup (S) nedsætter en kommission, der skal undersøge dele af beskyldningerne fra TET. 8. december 2021 I en koordineret aktion bliver Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende medarbejdere i FE og PET anholdt og sigtet efter paragraf 109 for at have lækket hemmelige oplysninger. Anholdelserne gøres offentlige dagen efter i en pressemeddelelse. 13. december 2021 Undersøgelseskommissionen frifinder FE efter at have undersøgt de alvorlige kritikpunkter fra tilsynet. 17. december 2021 Anklagemyndigheden i sagen oplyser, at den ene af to fængslede i lækagesagen er løsladt. 10. januar 2022 Under et retsmøde bliver navneforbuddet i sagen mod Lars Findsen ophævet, og det offentliggøres, at han er en af de fire sigtede. 14. januar 2022 Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplyser, at han også er sigtet efter straffelovens paragraf 109 om videregivelse af statshemmeligheder. Han blev sigtet kort før jul. 4. februar 2022 Lars Findsens varetægtsfængsling forlænges med yderligere fire uger. Han kærer til landsretten. 17. februar Lars Findsen løslades. Østre Landsret vurderer, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig i flere forhold, men at der ikke er grund til at holde ham fængslet.

Det har også vakt opsigt, hvor tungt juridisk skyts der er taget i brug i sagen.

Findsen, Hjort og tre andre efterretningsfolk er sigtet efter den ekstremt sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven. Den hører under kapitlet om landsforræderi og kan give op til 12 års fængsel.

»Mig bekendt er det aldrig tidligere set i et vestligt land, at en forhenværende minister eller efterretningschef er sigtet efter en landsforræderiparagraf. Det er noget, vi normalt forbinder med bananrepublikker,« siger Jacob Kaarsbo.

Og med sigtelserne og det offentlige skuestykke kommer efterretningstjenesterne, der normalt trives bedst i skyggen, frem i lyset.

Trods hemmeligstempling, mørklægning og 'ingen kommentarer' fra regeringstoppen foregår diskussionen af Findsen og Hjorts sager alligevel i fuld offentlighed.

De tidligere efterretningschefer frygter, at den svækkede tillid til dansk efterretningsarbejde kan få andre lande til at tøve med at dele efterretninger med os.

»Ofte er det små bidder af information, der deles i dyb fortrolighed. Hvis tilliden til de danske efterretningstjenester lider et knæk, vil vores allierede tøve med at betro os de brikker, der skal få puslespillet til at gå op. Det kan kompromittere danskernes sikkerhed,« siger Jacob Kaarsbo.

Men kunne det hele være undgået? Spørgsmålet deler vandene.

Flere tidligere departementschefer og toppolitikere har i skarpe vendinger kritiseret regeringens håndtering.

Sagerne må have været forbi regeringens sikkerhedsudvalg, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) sidder for bordenden, lyder det blandt andet.

Regeringen afviser blankt, at den har blandet sig. Statsministeren afviser at kommentere sin rolle, og justitsminister Nick Hækkerup (S) har kaldt sig selv et »gummistempel«.

Den forklaring fremstod dog mudret, da Claus Hjort Frederiksen i weekenden anklagede regeringen for at forsøge at give ham »mundkurv på«.

Samtidig kunne han fortælle, at netop Hækkerup i december kontaktede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og opfordrede til, at han fik Hjort til at dæmpe sig.

Det skulle være sket, efter den tidligere forsvarsminister havde kritiseret regeringen og i den forbindelse talt åbent om Danmarks hemmelige kabelsamarbejde med USA.

Sagen er allerede kørt for langt, lyder det fra de tidligere efterretningschefer. Den bør lukkes – nu.

»Krisen vokser kun i lyset af, at regeringen på flere måder virker til at have spillet en stor rolle i den destabilisering af efterretningstjenesterne. Det er jo ganske enkelt katastrofalt, at vi står her,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Hverken FE eller PET har ønsket at kommentere sagen over for B.T.