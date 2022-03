»Der er grænser for, hvad jeg vil finde mig i.«

Sådan lyder det fra den sigtede Venstre-politiker Claus Hjort Frederiksen, der i et interview i programmet 'Lippert' på TV2 News, langer ud efter den Socialdemokratiske regering.

Han beskylder statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup for at have været inde over, at der er blevet rejst en sigtelse mod ham for at røbe statshemmeligheder.

»Jeg bilder mig ind, at regeringen ikke er holdt ude af beslutningen om at rejse sigtelse,« siger han i programmet.

Sagen kort I januar kom det frem, at den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var sigtet efter paragraf 109 i straffeloven. En paragraf, der kategoriseres under landsforræderi og handler om at røbe eller videregive statshemmligheder.

Paragraffen har ikke været brugt i over 40 år, og den kan give op til 12 års fængsel.

Claus Hjort Frederiksen er ikke den eneste, der er mistænkt for at have brudt paragraf 109.

Fire nuværende og tidligere ansatte i de danske efterretningstjenester er også sigtet efter samme paragraf.

Det drejer sig blandt andet om den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.

Helt konkret fortæller Claus Hjort Frederiksen, at Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen blev ringet op af justitsminister Nick Hækkerup om, at han samme dag har sagt for meget om statshemmeligheder i et program på TV2 News.

»Så ringede Jakob til mig og sagde, at du nok lige skal dæmpe dig lidt ned,« siger Claus Hjort Frederiksen i programmet.

Det skete 15. december, og få dage efter mødte politiet op hos Claus Hjort Frederiksen med en sigtelse for at røbe statshemmeligheder.

»Jeg mener, at regeringen har forsøgt at give mig mundkurv på,« siger han i programmet.

Den tidligere forsvarsminister kommer da også med hårde ord om regeringen.

»Enten er de ondsindede eller lallende amatører,« siger han.

Den tidligere statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussen har lørdag reageret på Claus Hjort Frederiksens udtalelser i programmet.

»Helt urimelig behandling, regeringen har accepteret at udsætte ham for,« skriver han på Twitter.

Sigtelsens indhold er hemmelig, og Claus Hjort Frederiksen kan ikke fortælle konkret, hvad han er sigtet for.

Det vil nemlig være en gentagelse af forbrydelsen, oplyser han i programmet.