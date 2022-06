Lyt til artiklen

20. april omkring klokken 13.00 sidder et barn alene ved et borde-bænke sæt på legepladsen. Barnet kigger lidt ned. Så ud på legepladsen. Ingen voksne kommer forbi.

Sådan går der 20 minutter.

Herefter rejser barnet sig og går hen i sandkassen, lægger sit hoved på kanten og falder i søvn efter få minutter.

Knap to uger senere, omkring samme tidspunkt, er et barn ved at spise sten og hælde sand fra en vandkande i munden. Ingen pædagoger lader til at opdage eller stoppe barnet, som efter en tid med sandspisning går hen til legepladsens hegn og falder ind på naboskolens gård.

Igen uden nogen bemærker, hvad der sker.

Sådan lyder nogle af observationerne fra Tilsyn og Privat Pasning, som ikke mindre end 15 gange på under en måned lagde vejen forbi den integrerede børnehave og vuggestue Morgenfruen i Aalborg.

Det viser den rapport, som tilsynet har lavet i forbindelse med beslutningen om at lukke institutionen.

I rapporten bliver der lagt vægt på en række observationer, hvor børnene har været overladt til sig selv, men også en manglende pædagogisk retning og tilstrækkelig kvalitet i pasningen.

»Børnene har længe gået i miljø, hvor der er noget helt essentielt galt omkring deres trivsel,« står der blandt andet.

Og dykker man længere ned i rapporten og ser på de forældreklager, som tilsynet i år har modtaget fra forældre, der har haft børn i Morgenfruen, tegner der sig bestemt også et billede af, at der har været noget helt galt i institutionen, som altså er lukket fra 16. maj i år.

Her står nemlig, at der blandt andet er påstande om seksuelle overgreb. Derudover klager forældre over manglende indhegning, udflugter til private hjem uden forældrenes samtykke, manglende struktur og faglighed blandt personalet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Waldorfskolen, som Morgenfruen hørte under.

Morten Thiessen (K) rådmand i Børn og Unge mener, at sagen viser, at tilsynet virker og forventer ikke, at der kommer mere i sagen. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Thiessen (K) rådmand i Børn og Unge mener, at sagen viser, at tilsynet virker og forventer ikke, at der kommer mere i sagen. Foto: Henning Bagger

Men på skolens hjemmeside skriver de, at skolelederen stopper med udgangen af maj måned i år. Det samme gælder den pædagogiske afdelingsleder i dagtilbuddet.

Den tidligere formand for skolebestyrelsen er også trådt ud, og nu vil resten af bestyrelsen og ledelsen arbejde på at »skabe skolen i sin fremtidige form«.

Morten Thiessen (K), rådmand i Børn og Unge, siger til B.T. at han mener, at sagen er blevet håndteret godt fra kommunens side, og at han forventer, den er lukket med tilsynets beslutning.

»Man kunne selvfølgelig godt have ønsket sig, at det var gået lidt hurtigere,« « siger han og fortsætter:

»Men det er også en balance, hvor institutionen skal have mulighed for at rette op på tingene. Det har de ikke gjort, og derfor er de blevet lukket. Og så tror jeg ikke, der er mere i den sag.«

Ifølge kilder, som B.T. har talt med, så kommer rådmandens forudsigelse ikke til at holde stik.

B.T. følger sagen.