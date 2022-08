Lyt til artiklen

Det grå skum, der i foråret bredte sig ved Margretheholms Havn i København, udgør en sundhedsrisiko for folk.

Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast i en analyse af skummet, skriver Berlingske.

I april kunne B.T. fortælle, hvordan store dele af havnen lignede et gråt månelandskab.

Det skyldtes det grå skum, der var kommet som resultat af byggeriet af den gigantiske halvø Lynetteholmen.

Her ses billede af Margretheholms Havn på Refshaleøen i april, hvor det væltede ind med gråt skum. Foto: Privat. Vis mere Her ses billede af Margretheholms Havn på Refshaleøen i april, hvor det væltede ind med gråt skum. Foto: Privat.

Som B.T. også har fortalt, så viste prøvesvar, at der var forhøjede værdier af oliestoffer og tungmetaller i skummet.

Københavns Kommune bad da Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge, om der var noget sundhedsfarligt ved skummet.

Og det svar er nu kommet.

»Det kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for borgere at komme i kontakt med sandskum, indeholdende høje koncentrationer af problematiske stoffer, i forbindelse med badning og andre rekreative aktiviteter såsom kæntringsøvelser, roning eller fiskeri,« skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i et tre siders langt notat til Københavns Kommune.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod. 14. januar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam. 19. januar: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi. 30. januar: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet. 5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018. 28. marts: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt. 12. maj: B.T. kan nu fortælle, at By & Havn foreslår, at slammen skal bruges sammen med jord til at lave selve den kunstige ø. Men det giver nye udfordringer.

I notatet står også ret klart, at folk på grund af sundhedsrisikoen frarådes at komme i kontakt med skummet.

»Ud fra et sundhedsmæssigt forsigtighedsprincip er det afgørende, at brugere af vand i havnebassinet frarådes kontakt til sandskum, da skummet potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko, f.eks. i forbindelse med indtag eller hudkontakt,« skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som konsekvens af det nye notat har Københavns Kommune nu skrevet til brugerne af Magretheholms Havn, at de skal holde sig fra skummet, hvis det dukker op igen.

Helt konkret er det sejlklubben Lynetten og lokale grundejerforeninger, der opfordres til, at der ikke gennemføres aktiviteter med direkte kontakt til eventuel ny sandskum.

Efter B.T.s første historier om det grå skum, besluttede By & Havn, der er bygherre på Lynetteholm-projektet, at sætte ekstra flydespærrer op for at dæmme op for skum i Margretheholms Havn.

Men nu skal det frem, om det potentielt sundhedsskadelige skum kan komme andre steder i havnen.

Københavns Kommune vil nemlig have undersøgt, om der generelt kan forventes de samme koncentrationer af stoffer i skum andre steder i Københavns Havn.

»Dette vil dels skulle bruges i relation til at afklare behov for en evt. fremtidig regulering af sandskumsdannelse i kommunens vandområde, og dels til at vurdere i forhold til fremtidige anlægsarbejder tæt på badezoner,« skriver kommunen i notat.