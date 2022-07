Lyt til artiklen

Den voldsomme skum fra den første del af etableringen af den kunstige ø Lynetteholmen har forhøjede værdier af oliestoffer og tungmetaller.

Det viser prøvesvar af skummen, som COWI har lavet for By & Havn.

Prøvesvarerne er lavet, efter det er kommet frem, at skum fra etableringen af Lynetteholmen har fået Margretheholms Havn til at ligne et gråt månelandskab.

»Jeg har boet her i snart otte år, og jeg har aldrig set noget lignende,« sagde Mikkel Eggers, der bor tæt på Margretheholms Havn, til B.T. 29. april.

Her ses billede af Margretheholms Havn på Refshaleøen, hvor det har væltet ind med gråt slam de sidste par dage. Billedet er taget onsdag. Foto: Privat. Vis mere Her ses billede af Margretheholms Havn på Refshaleøen, hvor det har væltet ind med gråt slam de sidste par dage. Billedet er taget onsdag. Foto: Privat.

B.T.s afdækning fik By & Havn til at beklage, at der var kommet så store mængder gråt skum, og der blev sat yderligere flydespærrere op for at dæmme op for skummet i Margretheholms Havn.

I et sammenfattende notat fra Teknik - og Miljøforvaltningen fremgår det, at de forhøjede værdier i skummet 'ikke nødvendigvis medfører en væsentlig forurening af havvandet eller havbunden'.

Hvorfor der er forhøjede værdier af oliestoffer og tungmetaller i skummen, er lige nu et stort spørgsmål.

Prøvesvarerne viser nemlig, at det sand, der er brugt til byggeriet, og som har medført skumproblemerne, er rent.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod. 14. januar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam. 19. januar: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi. 30. januar: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet. 5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018. 28. marts: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt. 12. maj: B.T. kan nu fortælle, at By & Havn foreslår, at slammen skal bruges sammen med jord til at lave selve den kunstige ø. Men det giver nye udfordringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har derfor bedt By & Havn redegøre for, om der kan være sket forurening af vandet og havnebunden efter dannelsen af skummet.

»Vi er tilfredse med, at vi nu har et fuldstændigt bevis på, at det sand, som vores entreprenør har brugt, er rent,« siger Ingvar Sejr Hansen, der er udviklingsdirektør i By & Havn, og tilføjer:

»Når det er sagt, skal vi selvfølgelig have fundet årsagen til, hvad der er skyld i, at skummet har forhøjede værdier.«

By & Havn afventer nu en ny redegørelse fra COWI om årsagen til de forhøjede værdier.