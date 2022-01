Igen, igen og igen har B.T. forsøgt at få interview med transportminister Benny Engelbrecht om byggeriet af Lynetteholmen.

Spørgsmålene har nemlig stået i kø om byggeriet af den kunstige ø ved Københavns havn.

Men gang på gang har ministeren kun givet skriftlige svar i yderst generelle vendinger.

Det hele startede, da B.T. i oktober kunne afsløre en ellers ret så censureret rapport fra netop Transportministeriet.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: I en hemmeligstemplet rapport kommer det frem, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på mange milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

I en hemmeligstemplet rapport kommer det frem, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på mange milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 21. oktober: B.T. kan fortælle, at der kommer en regulær retssag mod Transportministeriet, som er stævnet for ikke at have gennemført de krævede undersøgelser af miljøkonsekvenserne af projektet.

B.T. kan fortælle, at der kommer en regulær retssag mod Transportministeriet, som er stævnet for ikke at have gennemført de krævede undersøgelser af miljøkonsekvenserne af projektet. 1. november: B.T. skriver på baggrund af stævningen, at to professorer i miljøret vurderer, at der er sket lovbrud.

B.T. skriver på baggrund af stævningen, at to professorer i miljøret vurderer, at der er sket lovbrud. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers hart sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers hart sagt. Tværtimod. 14. februar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Her fremgår det, at regningen for Lynetteholmen i Københavns havn kan blive voldsom stor for skatteyderne.

Mandag var Benny Engelbrecht så ude på Refhaleøen og lave første spadestik til Lynetteholmen.

Her tog B.T. ud for at få svar på nogen af de kritiske spørgsmål.

Benny Engelbrecht, det har været meget vanskeligt at få dig til at stille op til interview om Lynetteholmen. Hvorfor?

Her ankommer transportminister Benny Engelbrecht mandag middag til Lynetteholms byggeplads på Refshaleøen i Københavns Havn. Han skal han tage det første første spadestik til det enorme projekt. Bag ham står B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog klar med spørgsmål. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

»Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt, at det øjeblik B.T. forstår den økonomiske baggrund omkring Lynetteholmen, så vil jeg gerne give interview, og jeg kan forstå, at I nu indser, at Lynetteholmen økonomisk hviler i sig selv,« siger transportministeren og tilføjer:

»Det håber jeg, du kan bekræfte.«

Skal B.T. bekræfte, at Lynetteholmen hviler i sig selv? Der er jo meget stor usikkerhed om Lynetteholmens økonomi.

»Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter. at Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det her interview?,« spørger ministeren.

I den i lang tid hemmeligstemplede redegørelse om Lynetteholmens økonomi står ellers, at indtægterne for salget af boligerne på Lynetteholmen kan svinge mellem 8,6 milliarder kroner og 39,8 milliarder kroner

Og derfor er der stor usikkerhed om, hvor stor en regning, der i sidste ende vil havne hos skatteyderne.

»Finansieringen er forbundet med stor usikkerhed, og genererer salget af grunde ikke penge nok, er der kun skatteyderne til at betale differencen,« sagde Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet 9. oktober til B.T.

Det er dog ikke en økonomisk usikkerhed, Benny Engelbrecht vil anerkende, da B.T. taler med ham.

Det svarer jo næsten til en Storebæltsbro i usikkerhed, kan vi se ved at læse den bortcensurerede rapport. Er det ikke korrekt, at der er meget stor usikkerhed om, hvad Lynetteholmen kommer til at koste?

»Det, jeg kan høre er, at du som en ellers meget dygtig journalist, som mig bekendt har gået på Journalisthøjskolen, faktisk ikke har sat dig ind i de økonomiske forhold. Det er sådan, at byggeriet af Lynetteholmen hviler i sig selv økonomisk ved hjælp af den jord, der skal nyttegøres,« siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

»Jeg synes, at I skal gå hjem på B.T.s redaktion og sætte jer grundigt ind i de økonomiske forhold, og så vende tilbage, når I har forstået det. Og så vil jeg gerne give et interview. Tak for nu.«

Det vil sige, at du garanterer, at Lynetteholmen løber rundt i sig selv?

Det spørgsmål svarer Benny Engelbrecht ikke på. Han vender sig i stedet og går væk fra B.T.s journalist.

Til selve presseseancen med det første spadestik var flere demonstranter i øvrigt mødt op.

Da transportministeren sammen med Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen skulle tage selve spadestikket, kom en 24-årig demonstrant dem i forkøbet.

Transportminister Benny Engelbrecht, København overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og adm. direktør for By & Havn Anne Skovbro tager det første første spadestik på Lynetteholm ved Lynetteholms byggeplads på Refshaleøen mandag den 17. januar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Hun lagde sig ganske enkelt på på stedet, hvor de skulle lave spadestikket.

Benny Engelbrecht forsøgte uden held at tale hende til fornuft. Det endte med, at to betjente måtte bære hende væk.

Og hun fik da også en bøde.

»Der var en enkelt kvinde, der satte sig på den jord, hvori det første spadestik skulle tages. Hun blev fjernet, sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og bortvist. Hun er 24 år,« lød det efterfølgende fra Københavns Politi.